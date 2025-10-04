Ισραήλ: Είμαστε έτοιμοι για «άμεση εφαρμογή» του σχεδίου Τραμπ

Το Ισραήλ δήλωσε έτοιμο για την «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο προβλέπει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, μετά την αντίδραση της Χαμάς, ανακοίνωσε λίγο μετά τις 03:00 σήμερα Σάββατο το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο για την άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου του Τραμπ με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με τον πρόεδρο (σ.σ. Τραμπ) και την ομάδα του για να τερματίσουμε τον πόλεμο σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ, οι οποίες αντιστοιχούν στο όραμα του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου», συνεχίζει η ανακοίνωση στην οποία δεν γίνεται καμία αναφορά στο κάλεσμα Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι οι όμηροι μπορούν να απελευθερωθούν με ασφάλεια και γρήγορα.

