Ρώσοι ελεύθεροι σκοπευτές εκπαιδεύονται κατά των ουκρανικών drones «βαμπίρ» - Βίντεο

Ρώσοι ελεύθεροι σκοπευτές έχουν ξεκινήσει κυνήγι... μαγισσών για το ουκρανικό drone «Μπάμπα Γιάγκα» στη ζώνη ειδικών επιχειρήσεων, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Οι Ρώσοι στρατιώτες το αποκαλούν «Μπάμπα Γιάγκα», δηλαδή κάτι σαν τρομακτική μάγισσα.

Στη σλαβική μυθολογία, η Μπάμπα Γιάγκα είναι πνεύμα του δάσους και κυρά της μαγείας. Στις περισσότερες σλαβικές γλώσσες, η λέξη baba χρησιμοποιείται για μια ηλικιωμένη γυναίκα ή απλά σημαίνει "γιαγιά".

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται το φοβερό drone «Βαμπίρ» της Ουκρανίας, ένα βαρύ εξακόπτερο που μπορεί να εξαπολύσει επιθέσεις της νύχτα.

Πώς εκπαιδεύονται οι Ρώσοι ελεύθεροι σκοπευτές

Ουκρανοί μαχητές συχνά εκτοξεύουν αυτό το βαρύ εξακόπτερο τη νύχτα.

Τώρα Ρώσοι ελεύθεροι σκοπευτές εξασκούν τις δεξιότητές τους σε ένα πεδίο εκπαίδευσης. Καθώς πλησιάζει τις ρωσικές θέσεις το drone απενεργοποιείται όταν οι Ρώσοι χρησιμοποιούν τυφέκια με διόπτρες νυχτερινής όρασης.

Έχοντας μελετήσει τις διαδρομές προσέγγισης, οι ελεύθεροι σκοπευτές παίρνουν θέσεις εκ των προτέρων. Καθώς πέφτει το σκοτάδι, ξεκινά το κυνήγι. Οι στόχοι εντοπίζονται πρώτα με το αυτί και στη συνέχεια με θερμική απεικόνιση. Κάθε drone μπορεί να μεταφέρει αρκετές αντιαρματικές νάρκες.

«Δεν πετάει αμέσως προς τον στόχο. Τον ψάχνει. Ξέρουμε πού βρίσκονται οι άντρες μας και προσπαθούμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα πέσει πάνω τους», εξήγησε ένας ελεύθερος σκοπευτής με το διακριτικό κλήσης «Ταγματάρχης».

Οι Ουκρανοί πάντως είναι εξοικειωμένοι με τις τακτικές στις νυχτερινές ενέδρες των Ρώσων ελεύθερων σκοπευτών. Τα drones πετούν σε μεγάλα υψόμετρα και κάνουν συνεχώς ελιγμούς.

Το κυνήγι του «Μπάμπα Γιάγκα» απαιτεί πολλή προετοιμασία: καμουφλάζ, εκτίμηση αποστάσεων και προσαρμογές στις καιρικές συνθήκες. «Στο κέντρο, ή λίγο πιο κάτω από το κέντρο. Έχουν ένα αδύναμο σημείο εκεί, όπως μας είπαν οι εκπαιδευτές. Ή στις προπέλες, αλλά είναι δύσκολο να τους χτυπήσεις», λέει εθελοντής που εκπαιδεύεται.

