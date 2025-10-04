Ιρλανδία: Σαρώνει τα πάντα η καταιγίδα Amy - Έριξε δέντρα, αναποδογύρισε αυτοκίνητα, διέλυσε στέγες

Μια ισχυρή καταιγίδα με το όνομα Amy έπληξε τη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ προβλήματα δημιούργησε και Αγγλία και Σκωτία. Τα πάρκα του Λονδίνου έκλεισαν λόγω ισχυρών ανέμων. Η Σκωτία επλήγη από διακοπές ρεύματος ενώ καταγράφηκαν διαταραχές στις μετακινήσεις.

Στη Βόρεια Ιρλανδία η σφοδρή καταιγίδα, ξερίζωσε και έριξε δέντρα, αναποδογύρισε αυτοκίνητα και διέλυσε στέγες κτιρίων, με ριπές ανέμου που έφταναν τα 90 μίλια την ώρα.

Σύμφωνα με την Northern Ireland Electricity (NIE), περίπου 65.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα.

?️ A powerful storm Emi has struck Northern Ireland



It’s knocking down trees, flipping cars, and tearing roofs off buildings — with wind gusts reaching 90 mph.



⚡️Around 65,000 homes were cut off at the height of the weather event, according to Northern Ireland Electricity… pic.twitter.com/bnjGPkebs6 — NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2025

Η Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) συνεχίζει να προτρέπει σε προσοχή, καθώς οι προσπάθειες αποκατάστασης από την καταιγίδα Amy εντείνονται σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι εργασίες καθαρισμού βρίσκονται σε εξέλιξη με πολλές υπηρεσίες να εργάζονται για την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών, όπως τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και μεταφορών. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος διακοπής υπηρεσιών παραμένει, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν κίτρινες προειδοποιήσεις για τις καιρικές συνθήκες.