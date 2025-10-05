Οδηγός σχολικού λεωφορείου χάρισε μία σακούλα με δώρα σε μαθητή για την ευγένειά του

Για τον Κόρμπιν Γκονζάλες ο Σεπτέμβριος του 2025 σηματοδότησε την έναρξη της πρώτης του χρονιάς στο νηπιαγωγείο και, παράλληλα, την πρώτη του εμπειρία με σχολικό λεωφορείο.

Αν και η διαδρομή για το σπίτι διαρκεί σχεδόν μία ώρα και είναι ο τελευταίος μαθητής που κατεβαίνει από το λεωφορείο, ο 4χρονος από το Ρέισιν του Ουισκόνσιν παραμένει πάντα υπομονετικός και ευγενικός.

Ο Κόρμπιν δεν περίμενε ότι η ευγένειά του θα επιβραβευόταν με τόσο γλυκό τρόπο από την οδηγό του λεωφορείου, Τάμικα Ντάισον.

«Η Τάμικα με ειδοποίησε από την προηγούμενη μέρα ότι ήθελε να δώσει στον Κόρμπιν μία σακούλα με δώρα», αποκάλυψε στο «People» η μητέρα του, Αλεξάντρια Γκονζάλες.

Η 30χρονη μητέρα κατέγραψε τη συγκινητική στιγμή που η κα. Ντάισον (οδηγός του λεωφορείου) έδωσε ενθουσιασμένη στον μικρό Κόρμπιν ένα κόκκινο σακουλάκι με δώρα, με το πρόσωπό του να λάμπει από χαρά.

Μέσα υπήρχαν γυαλιά ηλίου, μια μπάλα σφουγγαράκι με χαμογελαστό πρόσωπο, ένα παιχνίδι σχολικού λεωφορείου, αυτοκόλλητα και ένα μάφιν με σταγόνες σοκολάτας.

«Αυτό που μου έκανε εντύπωση στον Κόρμπιν σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης μου ήταν το πόσο ήρεμα και με ασφάλεια καθόταν στη θέση του», είπε η 47χρονης Ντάισον στο «People». «Αυτή ήταν η πρώτη φορά που έδωσα δώρο για καλή συμπεριφορά», παραδέχεται.

Η Γκονζάλες λέει ότι, παρόλο που εκείνη και ο σύζυγός της «δεν εξεπλάγησαν» από τη συμπεριφορά του γιου τους, ένιωσαν περήφανοι και «ευγνώμονες που η οδηγός του σχολικού λεωφορείου αφιέρωσε χρόνο για να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει» τον Κόρμπιν.

«Νιώθω μεγάλη χαρά, γνωρίζοντας ότι ο γιος μου συμπεριφέρεται με σεβασμό όταν εμείς οι γονείς δεν είμαστε δίπλα του εκείνη τη στιγμή», λέει η ίδια. «Θέλω ο Κόρμπιν να νιώθει πάντα σίγουρος και ξεχωριστός και πιστεύω ότι η χειρονομία της Τάμικα τον έκανε να αισθανθεί ακριβώς έτσι».

Μικρές πράξεις, όπως αυτή, μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας ισχυρός τρόπος ενίσχυσης της θετικής συμπεριφοράς των παιδιών. Η Ντάισον πιστεύει ότι είναι εξίσου σημαντικό να αναγνωρίζονται και να επιβραβεύονται οι καλές πράξεις όσο και να διορθώνονται οι αρνητικές.

