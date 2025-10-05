Μπαλόνια λαθρεμπόρων από τη Λευκορωσία σήμαναν συναγερμό στο αεροδρόμιο του Βίλνιους

Συναγερμός σήμανε τη νύχτα στη Λιθουανία, καθώς το αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε λόγω μπαλονιών (αερόστατων) λαθρεμπόρων από τη Λευκορωσία.

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους σταμάτησε να δέχεται πτήσεις το Σάββατο το βράδυ και τα αεροπλάνα εκτρέπονταν προς το Κάουνας, τη Ρίγα, τη Βαρσοβία και το Γκντανσκ.

Τη νύχτα, κοντά στο Baltoji Vokė, νοτιοανατολικά του Βίλνιους, εντοπίστηκαν 25 μπαλόνια, τα οποία αποκαλούνται μετεωρολογικά αερόστατα, ωστόσο καθίστανται πολλάκις εργαλείο λαθρεμπόρων. Τα συγκεκριμένα μπαλόνια κινούνταν προς το αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας.

Vilnius airport shut down due to smuggling balloons from Belarus



Vilnius Airport stopped accepting flights on Saturday evening — planes were diverted to Kaunas, Riga, Warsaw, and Gdańsk.



Thirteen smuggling balloons were spotted overnight near Baltoji Vokė, southeast of Vilnius,… pic.twitter.com/tWw2vsYUAO — NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2025

Αναλυτικότερα, 25 μετεωρολογικά αερόστατα, που χρησιμοποιούνται συνήθως από λαθρέμπορους, εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας από τη Λευκορωσία το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (NKVC), 13 έως 14 μπαλόνια εντοπίστηκαν πάνω από το Βίλνιους και τη γύρω περιοχή, συμπεριλαμβανομένων δύο πάνω από το αεροδρόμιο του Βίλνιους.

«Πρόκειται για παραβιάσεις του εναέριου χώρου συνολικά 25 μετεωρολογικά μπαλόνια εισήλθαν από τη Λευκορωσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του NKVC, Darius Buta, στο LRT RADIO την Κυριακή.

Η Λιθουανική Υπηρεσία Αεροδρομίων ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος του αεροδρομίου του Βίλνιους έκλεισε στις 22:16 το Σάββατο λόγω των μπαλονιών. Οι πτήσεις ξανάρχισαν στις 04:50 την Κυριακή. Το κλείσιμο επηρέασε περίπου 30 πτήσεις και 6.000 επιβάτες.