Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Μην πέσετε στην παγίδα του Πούτιν» - Αντιμέτωπη με 2 προτάσεις μομφής

«H Ευρώπη βρίσκεται σε ύψιστο συναγερμό» υποστήριξε στην ομιλίας της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
«Αυτή είναι μία παγίδα. Και απλώς δεν μπορούμε να πέσουμε σε αυτήν,»
δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη συζήτηση για την κατάθεση των δύο προτάσεων μομφής που υπεβλήθησαν εναντίον της.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντέδρασε στη νέα προσπάθεια ανατροπής της, κάνοντας έκκληση για πολιτική ενότητα σε μια στιγμή κατά την οποία «οι αντίπαλοί μας όχι μόνο είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν κάθε διαίρεση,» αλλά «ενεργά προκαλούν αυτές τις διαιρέσεις από την αρχή.»

Κατά την ομιλίας της η φον ντερ Λάιεν επέλεξε να εκφωνήσει έναν δυναμικό λόγο, εστιάζοντας στην «πιο επικίνδυνη κατάσταση που βρίσκεται εδώ και δεκαετίες ο κόσμος», λέγοντας ότι «η Ευρώπη βρίσκεται σε ύψιστο συναγερμό».

Η φον ντερ Λάιεν αντιμετωπίζει αυτή την εβδομάδα δύο προτάσεις μομφής στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που έχουν κατατεθεί από ακροδεξιά και ακροαριστερά κόμματα, μόλις τρεις μήνες μετά την επιτυχή αντιμετώπιση της πρώτης ψήφου απαξίωσης στη θητεία της.

Πάντως καμία από τις δύο δεν αναμένεται να περάσει.

Φον ντερ Λάιεν: Η μεγαλύτερη απάτη

«Ο σκοπός αυτής της ενότητας δεν είναι απαραίτητα να συμφωνήσουμε σε κάθε λεπτομέρεια,» είπε η φον ντερ Λάιεν τη Δευτέρα, καθώς γινόταν η συζήτηση για τις δύο προτάσεις.

«Στην πραγματικότητα, η ένταση και η συζήτηση αποτελούν σημαντικό μέρος της χάραξης πολιτικής. Αλλά, ίσως περισσότερο από ποτέ, έχει σημασία το ευρύτερο πλαίσιο.»

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε τα λόγια της αναφερόμενη στις πρόσφατες παραβιάσεις από ρωσικά drones και σε ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου ο Ρώσος ηγέτης κατηγόρησε το μπλοκ ότι «κλιμακώνει» τον πόλεμο στην Ουκρανία που ξεκίνησε εκείνος.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη. Φυτεύστε τη διχόνοια, διαδώστε ψευδείς ειδήσεις, δημιουργήστε αποδιοπομπαίους τράγους,» είπε στο Στρασβούργο.

«Όλα αυτά γίνονται για να στρέψουν τους Ευρωπαίους ο ένας ενάντια στον άλλο, για να προσπαθήσουν να χαλαρώσουμε, ενώ μαχόμαστε μεταξύ μας, για να αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα και την ανθεκτικότητά μας.»

«Αυτή είναι μία παγίδα. Και απλώς δεν μπορούμε να πέσουμε σε αυτήν.»

Η ομιλία της είχε αντίκτυπο παρόμοιο με εκείνη που εκφώνησε τον Ιούλιο, όταν κατηγόρησε τους επικριτές της ότι «βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας ή αλλού.»

Φον ντερ Λάιεν: Λιγότερο επιθετική

Αυτή τη φορά, η παρέμβασή της ήταν πιο σύντομη και λιγότερο επιθετική, αντανακλώντας την κόπωση των κεντρώων κομμάτων, που πιστεύουν ότι οι καταδικασμένες σε αποτυχία προσπάθειες υποτιμούν το προνόμιο του Κοινοβουλίου να καταθέτει προτάσεις μομφής.

«Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε ό,τι πραγματικά μετράει, που είναι οι επιδόσεις για τους Ευρωπαίους.»

Οι προτάσεις μομφής των κομμάτων Patriots for Europe και The Left συνδέονται κατά κύριο λόγο με την αντίθεσή τους στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που η φον ντερ Λάιεν έχει συνάψει με τις ΗΠΑ και τη Mercosur.

Σε άλλα σημεία, όμως, διαφέρουν.

Ο Τζόρνταν Μπαρντέλα, επικεφαλής των Patriots, κατακεραύνωσε την Κομισιόν για τον χειρισμό της παράνομης μετανάστευσης και την «εκτός ελέγχου» ρυθμιστική ατζέντα. «Η Ευρώπη είναι και πάλι παγκόσμια πρωταθλήτρια στη γραφειοκρατία,» δήλωσε.

Από την πλευρά της, η Μανον Ομπρί, ηγετικό στέλεχος της Αριστεράς, κατηγόρησε τη φον ντερ Λάιεν πως συνωμοτεί με την ακροδεξιά και παρακολουθεί αδρανής το «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πώς μπορεί να κοιτάζει κανείς ολόκληρο έναν λαό να εξοντώνεται;»
ρώτησε. «Κυρία φον ντερ Λάιεν, πρέπει να αποχωρήσετε. Συνάδελφοι, είναι ώρα να αποφασίσουμε.» τόνισε χαρακτηριστικά.

Φον ντερ Λάιεν: Επίλυση των διαφορών

Αντίθετα με τη συζήτηση του Ιουλίου, η φον ντερ Λάιεν δεν απάντησε αναλυτικά σε κάθε σημείο των επικρίσεων. Ωστόσο, παραδέχτηκε, όπως και τότε, ότι κάποια από τα θέματα που έθεσαν οι επικριτές της τα συμμερίζεται και η κεντρώα κοινοβουλευτική ομάδα που τη στήριξε στην επανεκλογή της και προσφέρθηκε να συνεργαστεί στενότερα για να επιλυθούν οι διαφορές.

«Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς δεν έχετε ακόμα αποφασίσει πώς θα ψηφίσετε, αλλά σας απασχολούν τα ζητήματα που αναφέρονται εν συντομία στις προτάσεις,» είπε. «Ξέρω πως αυτά προέρχονται από γνήσιο και εύλογο ενδιαφέρον.»

Οι προτάσεις μομφής θα τεθούν σε ξεχωριστή ψηφοφορία την Πέμπτη, στις 12:00 CET.

Αναμένεται πως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D), οι Φιλελεύθεροι (Renew Europe) και η πλειοψηφία των Πρασίνων θα καταψηφίσουν.

Mε πληροφορίες από Euronews

