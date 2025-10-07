Ισραήλ: Οικογένειες κατά Νετανιάχου για την εσφαλμένη καταμέτρηση των ομήρων

Οι οικογένειες Ισραηλινών ομήρων ζητούν εξηγήσεις από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφού ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε εσφαλμένα ότι 46 όμηροι παραμένουν στη Γάζα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης του με τον Αμερικανό πολιτικό σχολιαστή Μπεν Σαπίρο.

Μιλώντας σε σημερινή συνέντευξη στη σειρά podcast του Σαπίρο, ο Νετανιάχου εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα τελειώσει «σύντομα» με τη βοήθεια του Ντόναλντ Τραμπ, πριν δηλώσει λανθασμένα ότι 46 όμηροι παραμένουν στον θύλακα.

«Αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα θα τελειώσει στη Γάζα, με την απελευθέρωση 40 από τους ομήρους μας, 46 στην πραγματικότητα, 20 από τους οποίους είναι ζωντανοί», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Με δήλωση που εκδόθηκε σήμερα το πρωί, το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών του Ισραήλ ζητά εξηγήσεις και διευκρινήσεις για την εσφαλμένη καταμέτρηση του Νετανιάχου.

«Σήμερα, πριν από δύο χρόνια, 251 άτομα απήχθησαν με τις πιτζάμες τους από τα κρεβάτια τους, από τις βάσεις τους και από ένα μουσικό φεστιβάλ και οδηγήθηκαν στην κόλαση της αιχμαλωσίας στη Γάζα.

Άλλα τέσσερα άτομα που είχαν απαχθεί βρισκόταν στη Γάζα για πολλά χρόνια. Όλοι τους απήχθησαν κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Επομένως, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν 48 απαχθέντες στη Γάζα».

Η δήλωση προσθέτει: «Είναι καιρός να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα τερματίσει τον μακρύτερο πόλεμο στην ιστορία μας και θα επιστρέψει και τους 48 απαχθέντες σπίτι», συνεχίζει η δήλωση.

«48. Όχι 40, όχι 46. Όλοι τους, τώρα».