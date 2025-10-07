Σκηνές χάους στη Μαδρίτη: Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων - «Έτρεμε η γη»

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί και ένας ακόμη έχει τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με πληροφορίες των ισπανικών αρχών, που επικαλείται η El Pais, έπειτα από την κατάρρευση υπό ανακαίνιση κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Hileras, όπου έντεκα πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις της δημοτικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο.

Η υπηρεσία πρώτων βοηθειών της Μαδρίτης, έχει ήδη περιθάλψει τρεις εργάτες: ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, ενώ δύο άλλοι φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αρκετοί εργαζόμενοι δηλώνουν ότι αγνοούνται συνάδελφοί τους.

#ÚLTIMHORA | Varios desaparecidos y heridos tras el derrumbe del forjado de un edificio en #Madrid. Efectivos de todos los servicios de emergencia se encuentran trabajando en el amplio dispositivo desplegado pic.twitter.com/6veBZoyPjW — Karina Alice (@Karina__Alice) October 7, 2025

Αντικρουόμενες πληροφορίες για τους αγνοουμένους

Αρχικά υπήρχαν αναφορές για τέσσερις αγνοούμενους, ωστόσο η Εθνική Αστυνομία επιβεβαίωσε επισήμως δύο. Η ειδική ομάδα με σκύλους ανίχνευσης της αστυνομίας βρίσκεται στο σημείο και ερευνά για πιθανούς εγκλωβισμένους στα χαλάσματα.

Το κτίριο, σύμφωνα με την εφημερίδα El País, βρισκόταν υπό ανακαίνιση με σκοπό να μετατραπεί σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων. Ένας από τους εργάτες δήλωσε ότι μέσα στο εργοτάξιο μπορεί να βρίσκονταν έως και 40 άτομα την ώρα του δυστυχήματος. «Ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και ύστερα μόνο σκόνη και πανικός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

#Internacional | Caos en el centro de Madrid tras el derrumbe parcial del forjado de un edificio en obrashttps://t.co/KyEzuUsdCH pic.twitter.com/JvcL5tfAws — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 7, 2025

Μαρτυρίες από την περιοχή

Η υπεύθυνη της διάσημης σοκολατερίας San Ginés, σε διπλανό δρόμο, ανέφερε τηλεφωνικά ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί: «Όλο το κτίριο κατέρρευσε. Δεν μας αφήνουν να πλησιάσουμε, έχει γεμίσει αστυνομικούς και ασθενοφόρα». Πηγές της έρευνας εκτιμούν ότι «τουλάχιστον έξι πλάκες του κτιρίου έχουν καταρρεύσει και υπάρχει τουλάχιστον ένας εγκλωβισμένος, ίσως και περισσότεροι», σημειώνει η El Pais.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ότι το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο για καιρό και πρόσφατα είχε ξεκινήσει η ανακαίνιση. «Είχαν βάλει μια τεράστια γερανογέφυρα στο σκαλωσιά. Μου είχαν πει ότι οι εργασίες θα κρατούσαν δύο χρόνια», είπε μία γειτόνισσα, η οποία ένιωσε τον δρόμο να τρέμει τη στιγμή της κατάρρευσης. «Σηκώθηκε ένα σύννεφο σκόνης, οι άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι», πρόσθεσε.

Κατάσταση συναγερμού στο κέντρο της πόλης

Σύμφωνα με τους κατοίκους, στο σημείο έφτασαν γρήγορα πέντε ασθενοφόρα και ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ οι γύρω δρόμοι εκκενώθηκαν.

Η ιδιοκτήτρια καταστήματος με είδη φλαμένκο στην οδό Hileras επιβεβαίωσε: «Το κτίριο κατέρρευσε εντελώς, λείπουν εργάτες και μας έχουν βγάλει όλους έξω. Η αστυνομία έχει αποκλείσει τη ζώνη».

Παρόμοια εικόνα περιγράφει και εργαζόμενος στο εστιατόριο El Cogollo, που βρίσκεται κοντά στο σημείο: «Γύρω στις 12:45 η σκόνη μπήκε μέσα στο μαγαζί, αναγκαστήκαμε να το εκκενώσουμε. Εξωτερικά η πρόσοψη έμεινε όρθια, η καταστροφή έγινε στο εσωτερικό».

? ÚLTIMA HORA



Se derrumban varios forjados de un edificio en obras en la calle Hileras de Madrid, en la zona de Ópera. Hay 11 dotaciones de Bomberos Madrid trabajando allí tras el derrumbepic.twitter.com/sEiIrotFc4 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 7, 2025

Σκηνές πανικού και αγωνίας

Η ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου απέναντι από το υπό ανακαίνιση ξενοδοχείο, Μιλάγκρος Γκαρθία Μπενίτο, περιέγραψε τη στιγμή της κατάρρευσης: «Ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, σαν έκρηξη. Όλα καλύφθηκαν από λευκή σκόνη, που έμοιαζε με καπνό».

Η γυναίκα ανέφερε ότι το κτίριο ήταν κλειστό για χρόνια και ότι οι εργασίες για τη μετατροπή του σε ξενοδοχείο είχαν ξεκινήσει πριν από περίπου έξι μήνες.

Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν τα αίτια της τραγωδίας και να προσπαθούν να εντοπίσουν όλους τους εργάτες που βρίσκονταν εντός του εργοταξίου τη στιγμή της κατάρρευσης.

Διαβάστε επίσης