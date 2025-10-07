Γαλλία: Κίνδυνος να «μπλοκάρει» ο προϋπολογισμός του 2026 λόγω πολιτικής κρίσης

Η ανησυχία για τον γαλλικό προϋπολογισμό ανεβάζει το κόστος δανεισμού

Η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία εντείνει την ανησυχία στην Ευρώπη, ειδικά καθώς διαφαίνεται ο κίνδυνος να μην μπορέσει η γαλλική Εθνοσυνέλευση να εγκρίνει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

Η ένταση αποτυπώνεται και στις αγορές, με το γαλλικό δεκαετές ομόλογο να έχει φτάσει στο 3,59%, ξεπερνώντας το αντίστοιχο ιταλικό (3,58%). Η κατάσταση επιβαρύνεται από το δημόσιο χρέος της χώρας, το οποίο ανέρχεται σε 3,4 τρισ. ευρώ (114% του ΑΕΠ).

Εκτός χρονοδιαγράμματος η ψήφιση

Υπό κανονικές συνθήκες, το σχέδιο προϋπολογισμού θα έπρεπε να είχε παρουσιαστεί σήμερα, πριν από την πρώτη Τρίτη του Οκτωβρίου, και να κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση το αργότερο έως τις 13 Οκτωβρίου, ώστε να τηρηθεί η συνταγματική προθεσμία των 70 ημερών για την εξέτασή του. Αυτά τα χρονοδιαγράμματα θεωρούνται πλέον δύσκολο να τηρηθούν.

Γάλλοι αναλυτές ωστόσο δεν αποκλείουν την κατάθεση ενός σχεδίου νόμου για τον προϋπολογισμό του 2026 από την παρούσα, έστω και παραιτηθείσα, κυβέρνηση, δεδομένου ότι ένα αντίγραφο του σχεδίου είναι ήδη έτοιμο.

Πιθανόν να επιβληθεί ειδικός νόμος είσπραξης φόρων

Προς το παρόν, το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι η ψήφιση ενός ειδικού νόμου. Αυτός ο νόμος θα επιτρέψει την είσπραξη φόρων και θα δώσει τη δυνατότητα σε κράτος και Κοινωνική Ασφάλιση να συνεχίσουν τον δανεισμό μέχρι την τελική έγκριση του νέου κρατικού προϋπολογισμού.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

