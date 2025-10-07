Τα 20 πιο παράξενα μουσεία της Ευρώπης - Από ταριχευμένους βατράχους μέχρι εκθέσεις για υπονόμους

Από το μοναδικό «μουσείο πέους» της Ισλανδίας μέχρι ένα μουσείο κάτω από τη θάλασσα, η Ευρώπη αποδεικνύει ότι η φαντασία δεν έχει όρια

Επιμέλεια - Δημήτριος Παπαγεωργίου

Το μουσείο ταξιδερμίας, που παρουσιάζει βατραχάκια σε ... ανθρώπινη ζωή

froggyland
Από ταριχευμένους βατράχους που παίζουν μουσική έως ένα υποβρύχιο μουσείο στις Κανάριες Νήσους, η Ευρώπη φιλοξενεί μερικά από τα πιο αλλόκοτα εκθέματα του κόσμου. Η ΕasyJet παρουσίασε τη λίστα με τα 20 πιο παράξενα μουσεία, αποδεικνύοντας ότι η φαντασία στην τέχνη δεν έχει όρια.

Η λίστα με τα 20 πιο αλλόκοτα μουσεία της Ευρώπης, προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία 2.000 Βρετανών ταξιδιωτών. Στην κορυφή βρίσκεται το Ισλανδικό Φαλλολογικό Μουσείο στο Ρέικιαβικ, το μοναδικό επιστημονικό μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στα πέη. Η συλλογή του αριθμεί πάνω από 300 δείγματα από περισσότερα από 100 είδη θηλαστικών, μεταξύ αυτών και ανθρώπινα.

Φαλλολογικό Μουσείο

Ιδρύθηκε το 1997 και το 2011 απέκτησε το πρώτο ανθρώπινο δείγμα του. Στον χώρο του υπάρχει καφέ όπου σερβίρονται βάφλες σε σχήμα φαλλού, τόσο γλυκές όσο και αλμυρές – μια λεπτομέρεια που έχει κάνει το μουσείο διάσημο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η είσοδος κοστίζει περίπου 3.500 ISK, δηλαδή 21 λίρες Αγγλίας.

Το μουσείο των υπονόμων στο Παρίσι

Στη δεύτερη θέση των πιο παράξενων μουσείων βρίσκεται το Musée des Égouts, ή αλλιώς το Μουσείο των Υπονόμων του Παρισιού. Ανακαινισμένο πλήρως το 2021, το μουσείο επιτρέπει στους επισκέπτες να περπατήσουν μέσα σε τμήματα του πραγματικού δικτύου αποχέτευσης της πόλης, που άρχισε να κατασκευάζεται τον 19ο αιώνα.

Στις εκθέσεις παρουσιάζεται πώς εξελίχθηκε το υπόγειο σύστημα αποχέτευσης και πώς λειτουργεί σήμερα. Η είσοδος κοστίζει 9 ευρώ, ενώ προσφέρονται και βραδινές ξεναγήσεις για όσους θέλουν μια πιο ιδιαίτερη εμπειρία.

yponomoi.jpg

Το μουσείο των Υπονόμων στη Γαλλία

musee-egouts.paris.fr

Οι βάτραχοι της Κροατίας που «ζουν σαν άνθρωποι»

Από τα πιο δημοφιλή στη λίστα είναι το Froggyland στο Σπλιτ της Κροατίας. Το μουσείο περιλαμβάνει 507 ταριχευμένους βατράχους τοποθετημένους σε 21 διοράματα, όπου απεικονίζονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες: να διδάσκουν σε σχολείο, να παίζουν μουσικά όργανα ή να κάνουν κωπηλασία. Η είσοδος κοστίζει περίπου 13 ευρώ, και το Froggyland θεωρείται από τα πιο φωτογραφημένα «παράξενα» αξιοθέατα της Ευρώπης.

froggyland

Το μουσείο των χειρουργών στο Εδιμβούργο

Στην όγδοη θέση βρίσκεται το Surgeons’ Hall Museums στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, ένα από τα αρχαιότερα ιατρικά μουσεία της Βρετανίας. Στις αίθουσές του φιλοξενούνται ιστορικά χειρουργικά εργαλεία, οδοντιατρικές συσκευές και παθολογικά δείγματα. Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζει ένα βιβλίο φτιαγμένο από ανθρώπινο δέρμα, καθώς και έργα τέχνης που απεικονίζουν σκηνές από επεμβάσεις του παρελθόντος.

Το μουσείο εκτείνεται σε τέσσερις αίθουσες, συμπεριλαμβανομένων του Wohl Pathology Museum και της Body Voyager Gallery. Η είσοδος είναι 9,5 λίρες, ενώ προσφέρονται και ειδικές περιηγήσεις με τίτλο Blood and Guts Walking Tours για όσους αντέχουν τα… ενδότερα της ιατρικής ιστορίας.

Το υποβρύχιο μουσείο του Λανθαρότε

Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές επιλογές βρίσκεται το Museo Atlántico στο Λανθαρότε, το μοναδικό υποβρύχιο μουσείο της Ευρώπης. Δημιουργήθηκε το 2017 και φιλοξενεί πάνω από 300 φυσικού μεγέθους γλυπτά σε βάθος 12 έως 14 μέτρων. Τα έργα λειτουργούν ως τεχνητοί ύφαλοι που προσελκύουν θαλάσσια ζωή – από καρχαρίες μέχρι μπαρακούντα.

museo-atlantico.jpg

Η κατάδυση κοστίζει 45 ευρώ και απαιτεί σχετική πιστοποίηση ή σύντομη εκπαίδευση. Το μουσείο έχει σχεδιαστεί ώστε να μεταμορφώνεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς τα έργα «συνομιλούν» με τη φύση.

Τα υπόλοιπα «αλλόκοτα» μουσεία της Ευρώπης

Η πλήρης λίστα περιλαμβάνει:

  • Ισλανδικό Φαλλολογικό Μουσείο (Ρέικιαβικ, Ισλανδία)
  • Μουσείο Υπονόμων (Παρίσι, Γαλλία)
  • Μουσείο Βασανιστηρίων (Άμστερνταμ, Ολλανδία)
  • Μουσείο Ισλανδικής Μαγείας και Μαγισσών (Χόλμαβικ, Ισλανδία)
  • Froggyland (Σπλιτ, Κροατία)
  • Μουσείο Μινιατούρων (Πράγα, Τσεχία)
  • Σπίτι των Ψευδαισθήσεων (Λιουμπλιάνα, Σλοβενία)
  • Surgeons’ Hall Museums (Εδιμβούργο, Σκωτία)
  • Μουσείο Σχέσεων που Έληξαν (Ζάγκρεμπ, Κροατία)
  • Dialog Museum (Φρανκφούρτη, Γερμανία)
  • Museo Atlántico (Λανθαρότε, Ισπανία)
  • Kattenkabinet – Μουσείο Γάτας (Άμστερνταμ, Ολλανδία)
  • Κρύπτη Καπουτσίνων (Ρώμη, Ιταλία)
  • Μουσείο Αρωμάτων (Βαρκελώνη, Ισπανία)
  • Μουσείο Κόμικς (Βρυξέλλες, Βέλγιο)
  • Μουσείο Σπίρτων (Τομάρ, Πορτογαλία)
  • Μουσείο Τεχνών του Λούνα Παρκ (Παρίσι, Γαλλία)
  • Ολλανδικό Μουσείο Νερού (Άρνεμ, Ολλανδία)
  • Μουσείο Υαλογραφιών (Κρακοβία, Πολωνία)
  • Αυτοκρατορικό Μουσείο Αμαξών (Βιέννη, Αυστρία)

Από μουσεία που εξερευνούν το ανθρώπινο σώμα και την ιατρική μέχρι υπόγειες και υποβρύχιες εμπειρίες, η λίστα της easyJet αποδεικνύει πως η Ευρώπη έχει πάντα κάτι απρόβλεπτο να δείξει - αρκεί να έχεις περιέργεια και… γερό στομάχι.

