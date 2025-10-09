Σμότριχ: «Η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί μετά την επιστροφή των ομήρων»

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ δήλωσε ότι η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί μετά την επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα.

Σμότριχ: «Η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί μετά την επιστροφή των ομήρων»
O Mπεζαλέλ Σμότριχ
AP
Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ δήλωσε σήμερα ότι η οργάνωση της Χαμάς πρέπει να καταστραφεί μετά την επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα. Είπε επίσης ότι δεν θα ψηφίσει υπέρ μιας συμφωνίας κατάπαυσης πυρός με τη Χαμάς, αλλά δεν θα φτάσει στο σημείο να απειλήσει να ρίξει την κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «ανάμεικτα συναισθήματα», λέγοντας ότι ενώ αισθάνεται «τεράστια χαρά» για την επικείμενη επιστροφή των ομήρων, αισθάνεται «τεράστιο φόβο για τις συνέπειες της εκκένωσης των φυλακών και της απελευθέρωσης της επόμενης γενιάς ηγετών τρομοκρατών, οι οποίοι θα κάνουν τα πάντα για να συνεχίσουν να χύνουν ποτάμια εβραϊκού αίματος, Θεός φυλάξοι».

Παράλληλα, είπε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πολεμά μετά την απελευθέρωση των ομήρων. «Είναι τεράστια ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι αυτή δεν είναι, Θεός φυλάξοι, μια συμφωνία «όμηροι σε αντάλλαγμα για τη διακοπή του πολέμου», όπως πιστεύει και καυχιέται η Χαμάς», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι αμέσως μετά την επιστροφή των ομήρων, το Ισραήλ πρέπει «να συνεχίσει να αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις για την πραγματική εξάλειψη της Χαμάς και την πραγματική αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, ώστε να μην αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ».

Εκφράστηκε επίσης κατά μιας πολιτικής διαδικασίας με στόχο την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους ή στη χρήση διεθνούς δύναμης για την ασφάλεια της Γάζας, δύο βασικά σημεία του σχεδίου των ΗΠΑ για τη Γάζα. «Είναι τεράστια υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επιστρέψουμε στο μονοπάτι του Όσλο, Θεός φυλάξοι, και ότι δεν θα εγκαταλείψουμε την ασφάλειά μας στα χέρια ξένων».

