Ισραήλ: Η εκεχειρία ξεκινά εντός 24 ωρών - Η κρίσιμη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε το μεσημέρι της Πέμπτης σε συνέντευξη Τύπου ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ «εντός 24 ωρών» μετά την αποψινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμινν Νετανιάχου σχεδιάζει να συγκαλέσει το υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας το απόγευμα της Πέμπτης για να εγκρίνει την κατάπαυση του πυρός. Στη συνέχεια, το κοινοβούλιο θα συνεδριάσει για να εγκρίνει την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων. Τόσο η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός όσο και η απελευθέρωση κρατουμένων αναμένεται να εγκριθούν με μεγάλη διαφορά, ακόμη και αν δεξιοί υπουργοί ψηφίσουν κατά της συμφωνίας.

Προηγουμένως, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ απόψε, αφού επικυρωθεί η συμφωνία στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Δικαίωμα ένστασης των θυμάτων

Μετά την έγκριση της συμφωνίας, το Ισραήλ δημοσιεύει τη λίστα με τους κρατούμενους που πρόκειται να αποφυλακιστούν.

Τα θύματα επιθέσεων που αποδίδονται στους συγκεκριμένους κρατούμενους διαθέτουν προθεσμία 24 ωρών για να υποβάλουν αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο με αίτημα την παύση των αποφυλακίσεων, εφόσον φέρουν αντιρρήσεις.

Παρότι συνήθως κατατίθενται αιτήσεις, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει μέχρι σήμερα παρέμβει για να σταματήσει αποφυλάκιση κρατουμένων σε προηγούμενες συμφωνίες, σύμφωνα με τον Amichai Cohen, ανώτερο συνεργάτη του Israel Democracy Institute και ειδικό στο δίκαιο εθνικής ασφάλειας.

Το Ισραήλ θέλει την επιστροφή όλων των ομήρων «σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται»

Η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Shosh Bedrosian επανέλαβε τη θέση της χώρας της σχετικά με την επιστροφή των ομήρων.

«Όλοι οι όμηροί μας, ζωντανοί και νεκροί, θα απελευθερωθούν 72 ώρες αργότερα, δηλαδή τη Δευτέρα», δήλωσε η Μπεντροσιάν.

«Το Ισραήλ προετοιμάζεται να υποδεχτεί τους ομήρους μας σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται».

Η Χαμάς δεσμεύτηκε για «ολοκληρωμένο» διάλογο

Στην τελευταία της δήλωση, η Χαμάς ανέφερε ότι δεσμεύεται για έναν «ολοκληρωμένο εθνικό διάλογο» προκειμένου να συζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με το 20-σημείο σχέδιο ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ.

«Οποιαδήποτε απόφαση των Παλαιστινίων πρέπει να εκφράζει μια ενιαία θέση και να περιλαμβάνει όλες τις φατρίες, τις ελίτ και τον παλαιστινιακό λαό», ανέφερε η οργάνωση.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ επιθυμούν οι μαχητές – οι οποίοι πήραν περίπου 250 Ισραηλινούς ως όμηρους κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου – να παραδώσουν τα όπλα τους και να μείνουν εκτός της διακυβέρνησης της Γάζας.

Η Χαμάς δήλωσε ότι όσο περισσότερο η θέση εκφράζει την παλαιστινιακή ενότητα, τόσο ισχυρότερη και ικανότερη θα είναι για την επίτευξη «επιτευγμάτων και φιλοδοξιών».

«Η παλαιστινιακή συναίνεση αποτελεί ένα σταθερό θεμέλιο για την αντιμετώπιση της κατοχής και την επίτευξη των νόμιμων δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού στη γη του και στο μελλοντικό κράτος του», πρόσθεσε η δήλωση.

«Ό,τι έχει επιτευχθεί σήμερα και ό,τι μπορεί να επιτευχθεί στο μέλλον οφείλεται στην αντοχή του λαού μας στη Γάζα, στις θυσίες της αντίστασης και των μουτζαχεντίν, καθώς και στις προσπάθειες όλων των Παλαιστινίων.

Αυτό θα διατηρήσει ζωντανή την ελπίδα μας να διαμορφώσουμε το μέλλον μας με τα χέρια μας και να επιτύχουμε ένα ελεύθερο και δίκαιο παλαιστινιακό κράτος σε όλη την κατεχόμενη γη μας».

