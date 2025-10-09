Πρόεδρος Ισραήλ: Περιμένουμε τον Τραμπ στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή

Το χρυσό ιερό του τζαμιού Dome of the Rock στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ φαίνεται πίσω από ένα τείχος που χτίστηκε στο χωριό Abu Dis στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ. Οι γερανοί και οι μπουλντόζες που χτίζουν ένα φράγμα στους βομβιστές αυτοκτονίας σε αυτή την αμφισβητούμενη πόλη, υψώνουν επίσης οδοφράγματα στο παλαιστινιακό όνειρο ενός συνεχόμενου κράτους με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του Ισραηλινού προέδρου.

Μάλιστα, εστειλε σημείωμα αναφέροντας ότι τα σχέδια του προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ για την Κυριακή, για τον εορτασμό της «Ανοιχτής Σούκα» (της εβραϊκής γιορτής των Σκηνών) που είχε προγραμματιστεί, ακυρώθηκαν λόγω της αναμενόμενης επίσκεψης του Τραμπ, αν και δεν έχει γίνει ακόμη επίσημη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τη συμφωνία του Ισραήλ με τη Χαμάς στις συνομιλίες στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρλ ελ Σέιχ,, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν από το μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας (θα παραμείνουν μόνο στη Ράφα).

Στη συνέχεια, εντός 72 ωρών, οι υπόλοιποι όμηροι θα απελευθερωθούν.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ABC News, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς: οι διαπραγματεύσεις πρέπει να συνεχιστούν.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να ονομάσει την επιχείρηση επιστροφής των απαχθέντων Ισραηλινών στην πατρίδα τους «Επιστροφή στα Σύνορα» (εβραϊκά: «Shavim LeGvulam»).

Διαβάστε επίσης