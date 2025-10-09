Ρεκόρ μετανάστευσης: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας του Ατλαντικού εμφανίστηκε στον βόρειο Καναδά

Οι επιστήμονες παρακολουθούν τον αρσενικό γίγαντα με στόχο να εντοπίσουν την περιοχή ζευγαρώματος του είδους – ένα μυστήριο που δεν έχει επιλυθεί σε καμία από τις παγκόσμιες πληθυσμιακές ομάδες.

Ρεκόρ μετανάστευσης: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας του Ατλαντικού εμφανίστηκε στον βόρειο Καναδά

Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας που εντοπίστηκε στον βόρειο Καναδά

Ο Contender, ο μεγαλύτερος καταγεγραμμένος μεγάλος λευκός καρχαρίας στον Ατλαντικό, επανεμφανίστηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα στα ακραία βόρεια ύδατα του Καναδά, έξω από τη χερσόνησο του Λαμπραντόρ.

Στο τεράστιο θηλαστικό, βάρους 750 κιλών (1.653 λίβρες) και εκτιμώμενης ηλικίας 30 ετών, είχε τοποθετηθεί πομπός από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση OCEARCH τον Ιανουάριο, στα ανοικτά των ακτών Φλόριντα-Τζόρτζια. Ο πομπός ενεργοποιείται μόνο όταν το ραχιαίο πτερύγιο του καρχαρία εκτίθεται στην επιφάνεια του νερού.

Ο Chris Fischer, ιδρυτής της OCEARCH, εξήγησε ότι ο καρχαρίας βρίσκεται στην περιοχή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου για να τραφεί, δείχνοντας την προτίμησή του στις φώκιες, προετοιμαζόμενος για τη χειμερινή επιστροφή του στη Φλόριντα.

«Ένα ζώο όπως αυτό, περνά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο στα βόρεια, και αυτό που κάνει είναι να ετοιμάζεται για τον χειμώνα», δήλωσε ο Fischer, τονίζοντας ότι ο Contender «ασκεί μεγάλη πίεση στις φώκιες, τις τρώει συνεχώς».

Ο απροσδόκητος ρόλος του καρχαρία

Αυτή η συμπεριφορά, σύμφωνα με τον Fischer, έχει και περιβαλλοντικό όφελος: «Το παράγωγο της πίεσης που ασκείται στις φώκιες είναι πολύ καλό, [οι καρχαρίες] φυλάνε τα αποθέματα ψαριών μας», εξηγεί. Όταν οι Μεγάλοι Λευκοί κυνηγούν τις φώκιες, αυτές τρώνε περίπου ένα τέταρτο λιγότερο ψάρια ημερησίως. «Αν δεν είναι εκεί ο λευκός καρχαρίας, αυτές οι φώκιες βγαίνουν και εξαφανίζουν όλα τα ψάρια».

Η παρουσία του Contender σε τόσο κρύα νερά επιδεικνύει επίσης την αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα των Μεγάλων Λευκών, οι οποίοι μπορούν να θερμαίνονται, αρκεί να έχουν άφθονη τροφή.

Το κλειδί για το μεγαλύτερο μυστήριο της θάλασσας

Το πιο σημαντικό στοιχείο, όμως, είναι η δυνατότητα του Contender να ξεκλειδώσει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της θαλάσσιας βιολογίας: Την περιοχή ζευγαρώματος των μεγάλων λευκών καρχαριών.

«Αυτά τα μεγάλα ώριμα αρσενικά είναι εξαιρετικά σημαντικά επειδή μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πού και πότε γίνεται το ζευγάρωμα», δήλωσε ο Fischer. Σε αντίθεση με τα θηλυκά, τα οποία έχουν πολύπλοκους διετείς κύκλους μετανάστευσης, «η όλη χρονιά των αρσενικών περιστρέφεται γύρω από το ζευγάρωμα».

Ο εντοπισμός της περιοχής ζευγαρώματος του καρχαρία δεν έχει επιτευχθεί ποτέ σε καμία από τις εννέα γνωστές παγκόσμιες πληθυσμιακές ομάδες, και τα δεδομένα από τον πενταετή πομπό του Contender θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πρώτη παγκόσμια ανακάλυψη. Η ομάδα της OCEARCH εστιάζει στις κινήσεις του καρχαρία τον επόμενο Μάρτιο και Απρίλιο, καθώς αυτές οι τοποθεσίες θα μπορούσαν να δώσουν την κρίσιμη απάντηση.

*Με πληροφορίες από New York Post

