Βόρεια Κορέα: Πυροτεχνήματα, συναυλίες και στρατιωτική παρέλαση για τα «γενέθλια» του Κόμματος

Μια βραδινή επίδειξη πυροτεχνημάτων ξεκίνησε τους εορτασμούς για την 80ή επέτειο από την ίδρυση του κυβερνώντος κόμματος της Βόρειας Κορέας. Η Πιονγιάνγκ έστρωσε το κόκκινο χαλί για υψηλόβαθμους αξιωματούχους από συμμαχικές χώρες, όπως ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ και ο πρώην προέδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στο μεγάλο «πάρτι» για την επέτειο του κόμματος.

Ενώ αντιμετωπίζει «άγρια ​​πολιτική και στρατιωτική πίεση» από αντιπάλους, το «διεθνές κύρος της Βόρειας Κορέας... ως πιστού μέλους των σοσιαλιστικών δυνάμεων» αυξάνεται μέρα με τη μέρα, δήλωσε χθες (9/10) ο Κιμ. Φωτογραφίες στα κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν έναν χαμογελαστό Κιμ να καλωσορίζει ξένους αξιωματούχους και μια βραδινή επίδειξη πυροτεχνημάτων, μεταξύ άλλων εορταστικών εκδηλώσεων.

Πυροτεχνήματα στον νυχτερινό ουρανό της Πιονγιάνγκ AP

Ηγέτες από άλλα σοσιαλιστικά κράτη, όπως ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, Το Λαμ, και ο πρόεδρος του Λάος, Θονγκλούν Σισούλιθ, βρίσκονται επίσης στη Βόρεια Κορέα για να γιορτάσουν την επέτειο του Εργατικού Κόμματος. Ορισμένοι αναλυτές λένε ότι οι φετινοί εορτασμοί υπογραμμίζουν τους αυξανόμενους διπλωματικούς δεσμούς της Πιονγιάνγκ, η οποία έχει υποστεί αυστηρές κυρώσεις.

Η παρουσία του Κινέζου Λι, για παράδειγμα, «δείχνει καλή θέληση στο πλαίσιο της αποκατάστασης των δεσμών Βόρειας Κορέας-Κίνας», δήλωσε ο Γιανγκ Μου-τζιν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Βορειοκορεατικών Σπουδών στη Σεούλ, στην εφημερίδα Korea JoongAng Daily. Ο Λι είναι δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και η παρουσία του σηματοδοτεί την υψηλότερη επίσκεψη Κινέζου αξιωματούχου στην Πιονγιάνγκ από το 2019, όταν ο Σι πήγε εκεί για κρατική επίσκεψη.

Τον περασμένο μήνα, ο Κιμ στάθηκε δίπλα στον Σι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην ιστορική πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου για τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Κίνα για την 80ή επέτειο της επίσημης παράδοσης της Ιαπωνίας στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν η πρώτη φορά που ο Κιμ παρευρέθηκε σε διεθνή συγκέντρωση παγκόσμιων ηγετών.

Η συμμαχία του Κιμ με τον Πούτιν έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα, με τη Βόρεια Κορέα να στέλνει περίπου 15.000 στρατιώτες για να βοηθήσουν τη Ρωσία στην εισβολή της στην Ουκρανία. Το 2024, η Πιονγκγιάνγκ και η Μόσχα υπέγραψαν σύμφωνο με το οποίο δεσμεύονταν να βοηθήσουν η μία την άλλη σε περίπτωση «επιθετικότητας» εναντίον οποιασδήποτε χώρας.

Η επετειακή συναυλία της Βόρειας Κορέας την Πέμπτη περιελάμβανε Ρώσους τραγουδιστές και χορευτές μπαλέτου. Σήμερα, η Βόρεια Κορέα αναμένεται να επιδείξει την τελευταία της σειρά πυραύλων και στρατιωτικών όπλων σε μια νυχτερινή παρέλαση.

