Πούτιν: «Ο Τραμπ κάνει πολλά για την ειρήνη»

Ο Ρώσος πρόεδρος επικαλέστηκε την εκεχειρία στην Μέση Ανατολή ως άμεσο παράδειγμα, αλλά είπε ότι δεν είναι στην δικαιοδοσία του να αποφασίσει αν ο Τραμπ ήταν άξιος του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης ή όχι.

Από την πρόσφατη συνέντηση του Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ

ΚΟΣΜΟΣ
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «κάνει πολλά για την ειρήνη», επικαλούμενος την εκεχειρία στην Μέση Ανατολή ως άμεσο παράδειγμα, αλλά είπε ότι δεν είναι στην δικαιοδοσία του να αποφασίσει αν ήταν άξιος του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης ή όχι.

Ο Πούτιν σχολίασε επίσης το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Γάζα, λέγοντας ότι αν πετύχει, δεν θα είναι «τίποτα λιγότερο από ένα ιστορικό γεγονός».

Ο ίδιος είπε ακόμη ότι μπορεί να υπάρξει αίτημα για συμμετοχή της Ρωσίας στην ειρηνευτική διαδικασία, δεδομένου ότι έχει σχέσεις εμπιστοσύνης με τις αραβικές χώρες και ιδιαίτερα με τους Παλαιστίνιους.

«Οι ρωσικές πυρηνικές αποτρεπτικές δυνατότητες είναι οι υψηλότερες στον κόσμο»

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι η Ρωσία αναπτύσσει νέα όπλα αποτροπής, πράγμα που σημαίνει ότι εάν οι ΗΠΑ δεν θελήσουν να παρατείνουν οικειοθελώς μια βασική συνθήκη ελέγχου των όπλων, αυτή δεν θα ήταν κρίσιμη για τη Ρωσία.

Οι ρωσικές πυρηνικές αποτρεπτικές δυνατότητες είναι υψηλότερες από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, δήλωσε ο Πούτιν.

Αναφερόμενος στους πυρηνικούς εξοπλισμούς, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα έχει ήδη εμπλακεί σε μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών με τις μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ερωτηθείς εάν η Ρωσία θα ήταν έτοιμη να δοκιμάσει πυρηνικό όπλο εάν το έκαναν οι ΗΠΑ, ο Πούτιν απάντησε ότι ορισμένες χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο δοκιμών τέτοιων όπλων και ότι η Ρωσία θα ήταν επίσης έτοιμη να πραγματοποιήσει μια δοκιμή εάν την έκαναν και άλλες.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι εάν ο Αμερικανός πρόεδρος συμφωνήσει να παράσχει πυραύλους κρουζ Tomahawk στην Ουκρανία, η Ρωσία θα απαντήσει ενισχύοντας την αντιαεροπορική άμυνά της.

Επίσης, μετά την παραδοχή του χθες προς τον Αζέρο πρόεδρο Ιλχαμ Αλίεφ, ότι ρωσικοί πύραυλοι κατέρριψαν επιβατικό αεροσκάφος των Αερογραμμών του Αζερμπαϊτζάν τον Δεκέμβριο του 2004, και ότι η Ρωσία θα καταβάλει αποζημιώσεις σε όσους επλήγησαν, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε σήμερα την ελπίδα ότι η Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν «θα γυρίσουν σελίδα».

