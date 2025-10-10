Αυτοί είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι ηθοποιοί του Hollywood για το 2025

Το 2025 επιβεβαιώνει ότι η εποχή της ψηφιακής ψυχαγωγίας έχει αλλάξει ριζικά τους οικονομικούς κανόνες του θεάματος στο Hollywood. Οι αμοιβές των πρωταγωνιστών ανεβαίνουν κατακόρυφα, με τα στούντιο να επενδύουν τεράστια ποσά για να εξασφαλίσουν τα δημοφιλέστερα πρόσωπα για τις παραγωγές τους.

Ο Άντονι Μακί βρίσκεται στην κορυφή, με 12 εκατ. δολάρια για τον νέο Captain America: Brave New World, ενώ η Ουινόνα Ράιντερ «αγγίζει» τα 9,5 εκατ. δολάρια για την τελευταία σεζόν του Stranger Things.

Η Τζένα Ορτέγκα, σίγουρα ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της νέας γενιάς του Hollywood, εξασφαλίζει 2 εκατ. δολάρια για τη δεύτερη σεζόν του Wednesday, ενώ ο Ντέιβιντ Κόρενσγουετ λαμβάνει 750.000 δολάρια για το Superman: Legacy.

Επιπλέον, ο Τζακ Μπλακ κερδίζει 3 εκατ. δολάρια για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο Minecraft, με τον Πέντρο Πασκάλ να διατηρείται ψηλά με 4,2 εκατ. δολάρια για τη συνέχεια του The Last of Us.