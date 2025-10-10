Το θρυλικό λογότυπο του Pokémon σχεδιάστηκε σε χρόνο – ρεκόρ

Το 1998, ο σχεδιαστής Κρις Μέιπλ δέχτηκε ένα τηλεφώνημα που έμελλε να αλλάξει την καριέρα του, αλλά και την εικόνα ενός παγκόσμιου φαινομένου.

Μέσω του γραφείου του Μινόρου Αρακάβα, τότε προέδρου της Nintendo of America, τού ανατέθηκε ξαφνικά να δημιουργήσει το λογότυπο για μία ιαπωνική σειρά παιχνιδιών που ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει: Τα Pokémon.

Ο Μέιπλ, που είχε το δικό του μικρό στούντιο στο Σιάτλ και ειδικευόταν σε πρότζεκτ της τελευταίας στιγμής, είχε μόλις έναν μήνα στη διάθεσή του για να παραδώσει το τελικό λογότυπο.

Όταν επισκέφθηκε τα κεντρικά της Nintendo στο Ρέντμοντ, οι υπεύθυνοι έριξαν μπροστά του ένα χαρτόκουτο γεμάτο παιχνίδια, σκίτσα και μία μικροσκοπική φιγούρα Pikachu. Όταν ρώτησε: «Τι είναι όλα αυτά;» του απάντησαν “Pokémon” κι αυτή ήταν όλη η καθοδήγηση.

Ύστερα από δεκάδες δοκιμές, ο Μέιπλ κατέληξε στο σχέδιο που όλοι γνωρίζουμε, με χοντρά κίτρινα γράμματα με μπλε περίγραμμα, σαν να… εκρήγνυνται από ενέργεια. Οι άνθρωποι της Nintendo αξιολόγησαν αμέσως ότι «αυτό είναι το σωστό».

Για δεκαετίες, ο Μέιπλ δεν είχε αναγνωριστεί δημόσια και το όνομά του δεν εμφανιζόταν πουθενά. Τώρα, καθώς το franchise των Pokémon πλησιάζει την 30ή επέτειό του, το 2026, ο σχεδιαστής ελπίζει ότι θα τον καλέσουν ξανά να συμμετάσχει στον εορτασμό.