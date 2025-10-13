Ποιοι θα συμμετάσχουν στην Σύνοδο Κορυφής στην Αίγυπτο για τη Γάζα

Ένα αεροπλάνο πετάει, ενώ οι σημαίες κυματίζουν, πριν από τη διεθνή σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, που πραγματοποιείται εν μέσω εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στο θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ της Ερυθράς Θάλασσας στην Αίγυπτο, στις 12 Οκτωβρίου 2025.

Μία διεθνή Σύνοδο Κορυφής για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας θα φιλοξενήσει τη Δευτέρα (13/10) η Αίγυπτος στην παραθαλάσσια πόλη Σαρμ ελ Σέιχ, υπό την κοινή προεδρία του Αιγύπτιου προέδρου Αμντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και του Αμερικανού ομόλογού του, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το επίσημο αιγυπτιακό πρακτορείο ειδήσεων, ηγέτες και αξιωματούχοι από 27 χώρες θα συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής.

Ο κατάλογος των προσκεκλημένων περιλαμβάνει τους:

Πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι – Οικοδεσπότης

Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι

Βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντουλάχ Β΄

Πρωθυπουργός του Κουβέιτ, Αχμάντ Αλ Αμπντουλάχ Αλ Σαμπάχ

Βασιλιάς του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ισά Αλ Χαλίφα

Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς

Πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάνто

Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ

Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν

Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς

Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ

Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι

Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ

Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης

Πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν

Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν

Πακιστανός πρωθυπουργός, Σεμπάζ Σαρίφ

Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνι

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχάν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλ Μπουσαΐντι

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σ. Τζαϊσάνκα

Ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Αίγυπτο, Μασάκι Νόκε

Στη σύνοδο κορυφής θα συμμετάσχουν επίσης οι επικεφαλής διαφόρων διεθνών και περιφερειακών οργανισμών

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα

Ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, Αχμέντ Αμπούλ Γκέιτ

Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι κανένας Ισραηλινός αξιωματούχος δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής.

Η Αίγυπτος δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής στο Σαρμ ελ Σέιχ έχει ως στόχο «να τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να εγκαινιάσει μια νέα φάση περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου του των είκοσι σημείων για την εξασφάλιση εκεχειρίας στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών αιχμαλώτων σε αντάλλαγμα για περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Η δεύτερη φάση του σχεδίου προβλέπει ένα νέο κυβερνητικό όργανο στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς, τη δημιουργία μιας πολυεθνικής δύναμης και τον αφοπλισμό της οργάνωσης.

Από τον Οκτώβριο του 2023, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει πάνω από 67.600 Παλαιστίνιους στον θύλακα, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν γυναίκες και παιδιά, και τον έχουν καταστήσει σε μεγάλο βαθμό ακατοίκητο.

*Πηγή: Anadolu

Διαβάστε επίσης