Συντριβή αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο στη Μασαχουσέτη – Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες

Τραγωδία στον αέρα της Μασαχουσέτης, όταν ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη κατά μήκος εθνικής οδού στο νοτιοανατολικό τμήμα της Πολιτείας νωρίς το πρωί της Δευτέρας (περίπου στις 08:15, 15:15 ώρα Ελλάδος), εν μέσω βροχής και ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι δύο επιβαίνοντες και να τραυματιστεί ένας άνθρωπος στο έδαφος, σύμφωνα με τις Αρχές.

Plane crash on 195 in Dartmouth, Massachusetts. pic.twitter.com/oqVcvTtCGd — Jessica Machado (@jessmachadoshow) October 13, 2025

Σε βίντεο διερχόμενων οδηγών, φαίνεται καπνός να υψώνεται πάνω από την Interstate 195 από διάσπαρτα συντρίμμια. Ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε και στις δύο κατευθύνσεις κοντά στο σημείο της συντριβής, στο Ντάρτμουθ, μία πόλη περίπου 80 χιλιόμετρα νότια της Βοστώνης, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Πολιτείας.

Η Αστυνομία της Μασαχουσέτης ανέφερε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για επιζώντες στο αεροπλάνο, το οποίο ενδέχεται να προσπαθούσε να προσγειωθεί στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Νιού Μπέντφορντ. Ωστόσο, αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι δεν φαίνεται να είχε υποβληθεί σχέδιο πτήσης ή στοιχεία επιβατών στο αεροδρόμιο.

Ακόμη, εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών σημείωσε ότι διερευνά το ατύχημα, αναφέροντας ότι επρόκειτο για ένα Socata TBM–700 που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Νιού Μπέντφορντ.