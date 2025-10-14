Αγγλία: Δραπέτευσε χελώνα, διέκοψε την κυκλοφορία των τρένων και σώθηκε χάρη στους επιβάτες

Μια «δραπέτισσα» χελώνα διασώθηκε αφού περιπλανήθηκε σε μια πολυσύχναστη σιδηροδρομική γραμμή στη νοτιοανατολική Αγγλία.

Το κατοικίδιο, με το όνομα «Κύριος Τ» (Mr T), εντοπίστηκε να σκαρφαλώνει στις γραμμές του τρένου στον σταθμό Bicester North στο Oxfordshire. Οι επιβάτες ειδοποίησαν αμέσως το προσωπικό του σιδηροδρόμου, το οποίο έσπευσε και διέσωσε τη χελώνα την περασμένη Τρίτη.

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας Chiltern Railway φρόντισαν αμέσως τον «παραβάτη» του σιδηροδρομικού δικτύου, ταΐζοντάς τον με μαρούλι και νερό στο κυλικείο του σταθμού. Στη συνέχεια, η εταιρεία δημοσίευσε φωτογραφίες του ερπετού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναζητώντας τον κηδεμόνα του.

Η χελώνα με το όνομα Mr T. Facebook

Λίγες ώρες αργότερα, ο κηδεμόνας εμφανίστηκε, επιβεβαιώνοντας ότι ο Κύριος Τ είχε αποδράσει από το κοντινό του σπίτι προτού γίνει... παραβάτης στις γραμμές. Παρά τον κίνδυνο που αντιμετώπισε, ο Κύριος Τ επέστρεψε στο σπίτι του αβλαβής από την περιπέτειά του.

Ο Giles Conway, Διευθυντής Περιοχής στην Chiltern Railways, δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι κανείς μπορούσε να το πιστέψει όταν μας ειδοποίησαν οι επιβάτες ότι υπήρχε μια χελώνα στις γραμμές. Είμαι ευγνώμων στο προσωπικό του σταθμού μας, που εντόπισε τη χελώνα και συνεργάστηκε με τη Network Rail για να την απομακρύνει με ασφάλεια και αβλαβή από τις γραμμές».

Ο Steve Gill, υπεύθυνος επιχειρήσεων της Network Rail, ο οποίος έκανε τη διάσωση, σχολίασε: «Στα 30 και πλέον χρόνια μου στον σιδηρόδρομο, είναι η πρώτη φορά που χρειάστηκε να σώσω μια χελώνα. Χαίρομαι που καταφέραμε να απομακρύνουμε το κατοικίδιο με ασφάλεια από τις γραμμές και να το επανενώσουμε με τον κηδεμόνα του».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

