Μεγάλη Βρετανία: «Κόκκινος» συναγερμός για εκατομμύρια σπίτια λόγω πλημμυρών

Ένα από τα πιο ανησυχητικά σενάρια της κλιματικής κρίσης στη Μεγάλη Βρετανία φέρνει στο «φως» μία αποκαλυπτική έρευνα της «Guardian».

Εκατομμύρια κατοικίες σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία βρίσκονται σε αυξανόμενο κίνδυνο πλημμυρών, με ορισμένες πόλεις να κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν μη ασφαλείς μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση του ασφαλιστικού κολοσσού Aviva, το ποσοστό των κατοικιών που κινδυνεύουν από πλημμύρες στην Αγγλία αναμένεται να αυξηθεί κατά 27% έως τα μέσα του αιώνα, από 6,3 εκατομμύρια σε 8 εκατομμύρια.

Ο αριθμός των σπιτιών σε περιοχές υψηλού κινδύνου από αιφνίδιες πλημμύρες – πιο δύσκολες στην πρόβλεψη και στην προστασία – εκτιμάται ότι θα αυξηθεί έως και 66%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Aviva για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, Jason Storah χαρακτήρισε τα ευρήματα «σοκαριστικά»:

«Εκατομμύρια ακίνητα θα κινδυνεύουν από πλημμύρες, καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες, η αυξημένη αστικοποίηση και τα ανεπαρκή δίκτυα αποστράγγισης δημιουργούν έναν τέλειο κλιματικό κίνδυνο», δήλωσε.

Περιοχές σε συναγερμό

Σύμφωνα με την έρευνα, κάθε εκλογική περιφέρεια της Βρετανίας θα δει αύξηση του κινδύνου πλημμύρας τις επόμενες δεκαετίες.

Στην Αγγλία, το 69% των εκλογικών περιφερειών θα παρουσιάσει αύξηση άνω του 25% στον αριθμό των κατοικιών που κινδυνεύουν.

Το Λονδίνο, το Μάντσεστερ και τμήματα της βορειοανατολικής Αγγλίας αναμένεται να πληγούν περισσότερο.

Οι περιοχές Bermondsey και Old Southwark στο Λονδίνο, καθώς και Boston και Skegness στο Λίνκολνσαϊρ, προβλέπεται ότι έως το 2050 θα έχουν περίπου το 90% των κατοικιών τους σε κίνδυνο πλημμύρας από ποτάμια ή τη θάλασσα.

Η κατάσταση είναι ήδη κρίσιμη σε πόλεις όπως το Tenbury Wells στο Γουρτσεστερσάιρ, όπου τα δημόσια κτίρια έχουν κριθεί πλέον μη ασφαλή. Η αναπληρώτρια δήμαρχος Lesley Davies δήλωσε: «Νιώθουμε εγκαταλελειμμένοι. Ίσως είμαστε το παράδειγμα του τι θα συμβεί αλλού στο μέλλον».

Αναγκαίες αποφάσεις για εγκατάλειψη οικισμών

Η πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Ηνωμένου Βασιλείου, Emma Boyd, προειδοποίησε ότι για ορισμένες περιοχές το κόστος προστασίας θα είναι απαγορευτικό.

«Ορισμένοι οικισμοί ίσως χρειαστεί να εγκαταλειφθούν», είπε, προσθέτοντας ότι «με τους περιορισμένους πόρους, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λάβουν πολιτικά δύσκολες αποφάσεις για το πού αξίζει να επενδυθούν χρήματα για αντιπλημμυρική προστασία».

Η ίδια τόνισε πως το Λονδίνο δεν είναι τόσο προστατευμένο όσο πιστεύεται, καθώς οι άμυνες του Τάμεση χρειάζονται άμεση ενίσχυση και πιθανή κατασκευή νέου φράγματος.

Το πρόβλημα της ασφάλισης

Το πρόγραμμα Flood Re, που επιδοτείται από την κυβέρνηση και τις ασφαλιστικές, παρέχει σήμερα κάλυψη σε νοικοκυριά υψηλού κινδύνου, ωστόσο λήγει το 2039. Μετά τη λήξη του, οι τιμές των ασφαλίστρων θα καθορίζονται από την αγορά — γεγονός που θα αφήσει νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος χωρίς πρόσβαση σε προσιτή ασφάλιση.

Ο Dr Mark Andrew του Bayes Business School προειδοποίησε:

«Μετά το 2039, η ασφάλιση θα γίνει απαγορευτική για χιλιάδες οικογένειες που κατοικούν σε περιοχές υψηλού κινδύνου».

Η ανάγκη για νέες λύσεις

Οι επιστήμονες ζητούν ριζική αναθεώρηση της πολιτικής διαχείρισης πλημμυρών, συνδυάζοντας τις παραδοσιακές μεθόδους (φράγματα, αναχώματα) με φυσικές λύσεις, όπως:

αποκατάσταση υγροτόπων,

αναδάσωση και

επανασύνδεση ποταμών με τις φυσικές τους πεδιάδες.

Η Dr Jess Neumann του Πανεπιστημίου του Reading υπογράμμισε: «Δεν μπορούμε απλώς να χτίζουμε φράγματα όλο και ψηλότερα. Πρέπει να συνεργαστούμε με τη φύση, όχι να πολεμούμε εναντίον της».

