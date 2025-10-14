ΗΠΑ: Νεκρή σε πάρκινγκ εντοπίστηκε συγγενής του Μιτ Ρόμνεϊ - Έπεσε από τον 5ο όροφο πάρκινγκ

Φωτ. Αρχείου - Ο γερουσιαστής της Γιούτα και πρώην υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Μιτ Ρόμνεϊ και η γυναίκα του, Αν Ρόμνεϊ, σε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του προέδρου της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γέολ, την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023.

Μια κουνιάδα του υποψηφίου για την προεδρία των Ρεπουμπλικάνων το 2012 και πρώην γερουσιαστή των ΗΠΑ Μιτ Ρόμνεϊ βρέθηκε νεκρή έπειτα από πτώση από τον πέμπτο όροφο ενός πάρκινγκ στη Νότια Καλιφόρνια, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τη Δευτέρα (13/10).

Οι βοηθοί του σερίφη κλήθηκαν περίπου στις 8:30 το απόγευμα (τοπική ώρα) της Παρασκευής και ενημερώθηκαν για μία νεκρή γυναίκα στο βόρειο προάστιο του Λος Άντζελες, Σάντα Κλαρίτα, σύμφωνα με δήλωση του τμήματος.

Οι βοηθοί σερίφη που ανταποκρίθηκαν βρήκαν το πτώμα της 64χρονης Κάρι Ελίζαμπεθ Ρόμνεϊ η οποία «πήδηξε ή έπεσε από ένα πενταώροφο πάρκινγκ», σύμφωνα με τις αρχές.

Το πάρκινγκ αυτό, που βρίσκεται στο τετράγωνο 24500 της Town Center Drive, δίπλα στο ξενοδοχείο Hyatt Regency, απέχει περίπου 3 μίλια ανατολικά του θεματικού πάρκου Six Flags Magic Mountain και 35 μίλια βόρεια του κέντρου του Λος Άντζελες.

«Δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία θανάτου μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα», δήλωσε ο σερίφης. «Ο θάνατος δεν φαίνεται να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια».

Ο Μιτ Ρόμνεϊ δήλωσε ότι η οικογένεια πενθεί για την απώλεια της Κάρι Ρόμνεϊ.

«Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη από την απώλεια της Κάρεϊ, η οποία έφερε ζεστασιά και αγάπη στη ζωή όλων μας», δήλωσε ο πρώην γερουσιαστής της Γιούτα και κυβερνήτης της Μασαχουσέτης την Τρίτη (14/10) σε δήλωση του στο NBC News. «Ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Η Κάρι Ρόμνεϊ και ο Τζορτζ Σκωτ Ρόμνεϊ, αδελφός του Μιτ Ρόμνεϊ, παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2016. Το ζευγάρι είχε χωρίσει από τις 25 Μαΐου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με αίτηση διαζυγίου που υπέβαλε ο Τζορτζ Σκωτ Ρόμνεϊ στις 10 Ιουνίου στην κομητεία του Λος Άντζελες.

Οι δικηγόροι τους δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν το θέμα την Τρίτη.

*Με πληροφορίες από NBC News

