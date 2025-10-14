Ο Τραμπ απειλεί την Ισπανία με τιμωρητικούς δασμούς

Στο περιθώριο της επαφής του με τον Αργεντίνο πρόεδρο, Μιλέι, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος με την Ισπανία» και εξετάζει το ενδεχόμενο να «τιμωρήσει» τη χώρα με δασμούς, επειδή αρνείται να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5%.

Σημείωσε επίσης ότι, παρά το γεγονός ότι επωφελείται από την προστασία του ΝΑΤΟ, η Ισπανία συμπεριφέρεται άσχημα προς τη συμμαχία.

???? Trump said he is "very unhappy with Spain" and is considering "punishing" the country with tariffs for refusing to raise its defense spending to 5%.



He also noted that, despite benefiting from NATO protection, Spain is acting poorly toward the alliance. pic.twitter.com/ZEJtI4feVj — Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2025

Τι δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε την Τρίτη ότι η εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος της απόδοσης ευθυνών στους υπεύθυνους για τη "γενοκτονία" στη Γάζα.

"Ειρήνη δεν μπορεί να σημαίνει λήθη, δεν μπορεί να σημαίνει ατιμωρησία", δήλωσε ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο ραδιόφωνο Cadena Ser.

"Αυτοί που ήταν βασικοί συντελεστές της γενοκτονίας που διαπράχθηκε στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία", πρόσθεσε όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο νομικής διαδικασίας κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Ισπανία, ένας από τους πιο ηχηρούς επικριτές στην Ευρώπη της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα, ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι ο εισαγγελέας της θα διερευνήσει "σοβαρές παραβιάσεις" των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην παλαιστινιακή περιοχή σε συντονισμό με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Το δικαστήριο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκαλάντ.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος συμμετείχε σε ειρηνευτική σύνοδο κορυφής για τη Γάζα στην Αίγυπτο τη Δευτέρα, επιβεβαίωσε ότι το ισπανικό εμπάργκο όπλων στις αποστολές από και προς το Ισραήλ παραμένει σε ισχύ. "Θα διατηρήσουμε αυτό το εμπάργκο μέχρι να παγιωθεί η διαδικασία και να προχωρήσει οριστικά προς την ειρήνη", δήλωσε. Ο Σάντσεθ πρότεινε επίσης ότι η Ισπανία θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μελλοντικές προσπάθειες για τη διασφάλιση της ειρήνης και την παροχή βοήθειας για την ανοικοδόμηση στη Γάζα.

