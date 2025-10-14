Πλήγμα κατά σκάφους καρτέλ κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας εξαπέλυσε ο Τραμπ - Βίντεο

Επίθεση κατά σκάφους ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας εξαπέλυσε ο αμερικανικός στρατός την Τρίτη (14/10), σκοτώνοντας έξι υπόπτους για διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Πρόκειται για την τελευταία επιχείρηση των τελευταίων εβδομάδων κατά των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

Η επίθεση είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα των προσπαθειών του Τραμπ να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ με νέους, και συχνά νομικά αμφιλεγόμενους, τρόπους, από την αποστολή εν ενεργεία αμερικανικών στρατευμάτων στο Λος Άντζελες έως την πραγματοποίηση αντιτρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε εναντίον μιας καθορισμένης τρομοκρατικής οργάνωσης, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το ποια ομάδα ήταν αυτή.

«Οι μυστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος διακινούσε ναρκωτικά και είχε σχέσεις με παράνομα δίκτυα ναρκοτρομοκρατών», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ τόνισε ότι η επίθεση σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα.

Under my Standing Authorities as Commander-in-Chief, this morning, the Secretary of War, ordered a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with a Designated Terrorist Organization (DTO) conducting narcotrafficking in the USSOUTHCOM area of responsibility — just off the Coast… pic.twitter.com/XWDpGZ4lsZ — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 14, 2025

