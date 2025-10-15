Προειδοποίηση Φον ντερ Λάιεν στα Σκόπια - Τι ανέφερε για το Σύνταγμα

Τα Σκόπια αποτέλεσαν τον τελευταίο σταθμό της τριήμερης περιοδείας της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Δυτικά Βαλκάνια

Newsbomb

Προειδοποίηση Φον ντερ Λάιεν στα Σκόπια - Τι ανέφερε για το Σύνταγμα

Στιγμιότυπο από τη σημερινή συνάντησή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στα Σκόπια με τον πρωθυπουργό της χώρας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Την πολιτική ηγεσία των Σκοπίων προειδοποίησε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία κάλεσε τη χώρα να προχωρήσει στην τροποποίηση του Συντάγματός της.

Στόχος είναι να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα. Όπως τόνισε, η πρόεδρος της Κομισιόν, πρόκειται για απαραίτητο βήμα ώστε να συνεχιστεί η ενταξιακή πορεία της χώρας προς την ΕΕ.

«Υποστηρίζουμε πλήρως τη Βόρεια Μακεδονία στην πορεία της προς την ΕΕ. Μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς. Το επόμενο και μοναδικό βήμα πριν από την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων είναι σαφές: πρέπει να προβείτε στις συμφωνημένες συνταγματικές τροποποιήσεις. Η μπάλα είναι στο γήπεδό σας. Η ΕΕ είναι έτοιμη», έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα "X", μετά τη συνάντησή της στα Σκόπια με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Σε ανακοίνωση της κυβέρνησης των Σκοπίων αναφέρεται ότι στη συνάντηση του πρωθυπουργού με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζητήθηκαν η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, η πορεία των μεταρρυθμίσεων, η ενεργειακή ασφάλεια και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας. Μετά τη συνάντηση δεν υπήρξαν κοινές δηλώσεις, προφανώς για να αποφευχθούν παρερμηνείες ή πολιτική εκμετάλλευση των δηλώσεων, ενόψει των δημοτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στη χώρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται πως η ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων παραμένει στάσιμη, καθώς δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει - στη βάση μιας πρότασης που είχε παρουσιάσει το καλοκαίρι του 2022 η ΕΕ. Η πρόταση προβλέπει την τροποποίηση του Συντάγματος προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα.

Την πρόταση είχε αποδεχθεί η προηγούμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση όμως δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει πλειοψηφία 2/3 στη Βουλή για την τροποποίηση του Συντάγματος, λόγω της εναντίωσης του δεξιού και νυν κυβερνώντος κόμματος της χώρας, VMRO-DPMNE του Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Τα Σκόπια αποτέλεσαν τον τελευταίο σταθμό της τριήμερης περιοδείας της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία περιελάμβανε επίσης επισκέψεις στην Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και το Κόσοβο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

