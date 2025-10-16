Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της ηθοποιού

Η παγκόσμια κοινότητα θρηνεί την απώλεια της διάσημης ηθοποιού Νταϊάν Κίτον, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή λόγω επιπλοκών από πνευμονία. Η οικογένεια της Κίτον ανέφερε ότι η υγεία της είχε επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες πριν τον θάνατό της.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, η Νταϊάν Κίτον απεβίωσε στις 11 Οκτωβρίου από πνευμονία, μετά από μια περίοδο κατά την οποία η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση. Η οικογένεια ευχαρίστησε θερμά όσους εξέφρασαν την αγάπη και την υποστήριξή τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Η Κίτον ήταν γνωστή όχι μόνο για την καριέρα της στον κινηματογράφο και το θέατρο, αλλά και για τη βαθιά της αγάπη προς τα ζώα και τη στήριξη που παρείχε στην κοινότητα των αστέγων. Η οικογένειά της προτρέπει όποιον επιθυμεί να τιμήσει τη μνήμη της να πραγματοποιήσει δωρεές σε τοπικές τράπεζες τροφίμων ή καταφύγια ζώων, ως έναν τρόπο να συνεχίσει το έργο της.

Η καριέρα και η ζωή της Ντάιαν Κίτον

Γεννημένη το1946 στο Λος Άντζελες, η Ντάιαν Κίτον ήταν το μεγαλύτερο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειάς της. Διακρίθηκε σε σημαντικούςρόλους σε ταινίες όπως "Το κλαμπ των πρώτων συζύγων", "Ο πατέρας της νύφης" και "Ο Νονός", καθιερώνοντας μια λαμπρή πορεία στον κινηματογράφο και το θέατρο με τη μοναδική της ερμηνεία και το ταλέντο της.