Τομ Κρουζ: Xώρισε με την Άνα ντε Άρμας μετά από 9 μήνες σχέσης - «Η σπίθα είχε σβήσει»

Ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας «χώρισαν» μετά από εννέα μήνες σχέσης, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα στις ταμπλόιντ. O 63χρονος σταρ του Χόλιγουντ και το κορίτσι του Τζέιμις Μποντ τράβηξαν χωριστούς δρόμους αφού συνειδητοποίησαν ότι η «σπίθα μεταξύ τους είχε πλέον σβήσει» σύμφωνα με την αμερικανική Sun.

Μια πηγή κοντά στο ζευγάρι είπε: «Ο Τομ και η Άνα πέρασαν καλά μαζί, αλλά δεν είναι πλέον ζευγάρι. Θα παραμείνουν καλοί φίλοι, αλλά δεν βγαίνουν πια. Η σπίθα είχε σβήσει ανάμεσά τους, αλλά εξακολουθούν να αγαπούν ο ένας την παρέα του άλλου και είναι και οι δύο ενήλικες. Έχει ήδη επιλεγεί για την επόμενη ταινία του, οπότε θα συνεχίσουν να συνεργάζονται».

Η είδηση ​​του χωρισμού τους έρχεται λίγο μετά την εμφάνιση της Άνα ντε Άρμας με τον συμπρωταγωνιστή της ταινίας Top Gun: Maverick, Μάιλς Τέλερ, σε ένα γυμναστήριο στη Σάντα Μόνικα. Η Άνα και ο Μάιλς - ο οποίος είναι παντρεμένος- εθεάθησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να φεύγουν μαζί, αν και επιβιβάστηκαν σε ξεχωριστά οχήματα.

Ο Τομ Κρουζ και η πρώην πλέον αγαπημένη του εθεάθησαν τελευταία φορά δημόσια μαζί μήνες νωρίτερα, τον Ιούλιο, καθώς το ζευγάρι ανακοίνωσε επίσημα τον έρωτά τους. Εκείνη την εποχή, οι δύο σταρ εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι καθώς έκαναν μια απόδραση το Σαββατοκύριακο στο Γούντστοκ του Βερμόντ.

Λίγο πριν από το ταξίδι στο Βερμόντ, είχαν εμφανιστεί μαζί στη συναυλία των Oasis στο στάδιο Γουέμπλεϊ. Τον ίδιο μήνα, ο Τομ και η Άνα απόλαυσαν επίσης μια μέρα με σκάφος, ενώ έκαναν ρομαντική απόδραση στη Μενόρκα της Ισπανίας. «Ο Τομ γεμίζει την Άνα με δώρα από τότε που γνωρίστηκαν, είναι το στυλ του, είναι προσεκτικός», δήλωνε μια πηγή αποκλειστικά στην Daily Mail τον Ιούλιο.

«Πρώτα ξεκίνησε με τα αγαπημένα της λουλούδια και μετά με βιβλία που πίστευε ότι θα ήθελε να διαβάσει επειδή είναι φανατική αναγνώστρια. Όσο περισσότερο γνωρίζονταν, τόσο μεγαλύτερα γίνονταν τα δώρα. Υπήρχαν κοσμήματα όπως χρυσά βραχιόλια και επώνυμα ρούχα, τέτοια πράγματα, πράγματα που κάθε κορίτσι θα λάτρευε. Ίσως το μεγαλύτερο δώρο που της έχει κάνει είναι να μπορεί να πηγαίνει οπουδήποτε στον κόσμο σε μια στιγμή, δεν μπορούν πολλοί άνθρωποι να το κάνουν αυτό. Λατρεύει να ταξιδεύει».

Οι σταρ του Χόλιγουντ πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες για ειδύλλιο όταν φωτγραφήθηκαν να δειπνούν στο Λονδίνο λίγο πριν από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Τον Μάιο, παρευρέθηκαν στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Νότινγκ Χιλ - και έφυγαν μαζί με το ίδιο όχημα.

Οι δύο ηθοποιοί θα δουλέψουν μαζί στο επερχόμενο υπερφυσικό θρίλερ με τίτλο Deeper. Τον περασμένο μήνα, η Άνα ντε Άρμας εθεάθη να διασκεδάζει με τον ράπερ Bad Bunny κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Πουέρτο Ρίκο. Εκείνη την εποχή, η καλλονή βιντεοσκόπησε τον εαυτό της να χορεύει με την επιτυχία του τραγουδιού NUEVAYoL, ενώ βρισκόταν στη συναυλία του καλλιτέχνη. Και νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εθεάθη επίσης να ποζάρει με έναν μυστηριώδη άντρα κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, ενώ εξερευνούσε τη γαλλική πόλη

