Η ΕΕ σχεδιάζει να επεκτείνει το πρόγραμμα Erasmus στις χώρες της νότιας Μεσογείου

Η ΕΕ επιθυμεί να εντάξει φοιτητές από τις νότιες γειτονικές χώρες της στο πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την ενίσχυση της παρουσίας της Ευρώπης στην περιοχή της Μεσογείου.

Η ένταξη φοιτητών από χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής που δεν ανήκουν στην ΕΕ αποτελεί μέρος του «Συμφώνου για τη Μεσόγειο» , το οποίο περιλαμβάνει επίσης πρόταση για διπλασιασμό του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περιοχή αυτή σε 42 δισεκατομμύρια ευρώ, επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Politico.

Στους μεσογειακούς εταίρους της Ένωσης συμπεριλαμβάνονται η Αλγερία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Λιβύη, το Μαρόκο, η Παλαιστίνη, η Συρία και η Τυνησία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, περιέγραψε τα τρία μέρη του συμφώνου σε μια δήλωση: Άνθρωποι, οικονομία και η σχέση μεταξύ ασφάλειας, ετοιμότητας και μετανάστευσης.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το σύμφωνο περιλαμβάνει περισσότερα από 100 έργα, που κυμαίνονται από την υποστήριξη δικτύων 5G και τη βελτίωση της κινητής συνδεσιμότητας στην περιοχή, έως προγράμματα που εστιάζουν στους νέους και «σιδηροδρομικές, οδικές και θαλάσσιες συνδέσεις με υποβρύχια καλώδια που μεταφέρουν δεδομένα μεταξύ των χωρών μας».

Η επίτροπος της ΕΕ για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούικα, δήλωσε ότι η συμφωνία στοχεύει στη «σύνδεση των νέων» και στη διεύρυνση των προγραμμάτων Erasmus Plus και Horizon Europe, χαρακτηρίζοντάς τη «Μεσογειακό Πανεπιστήμιο». Η συμφωνία θα βοηθήσει επίσης τα πανεπιστήμια της περιοχής να αναπτύξουν κοινά πτυχία και προγράμματα με τα αντίστοιχα πανεπιστήμια της ΕΕ, εκτιμάται, όπως σημειώνει το Politico.

«Θα ενισχύσουμε επίσης τις συνεργασίες για την αξιοποίηση ταλέντων με το Μαρόκο, την Τυνησία και την Αίγυπτο και θα διευκολύνουμε την έκδοση θεωρήσεων, ιδίως για φοιτητές» από αυτές τις χώρες, δήλωσε η Šuica.

Όσον αφορά τη μετανάστευση, η Šuica την χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη κοινή πρόκληση» και «κοινή ευκαιρία» για τις δύο πλευρές. Δήλωσε ότι η συμφωνία θα υποστηρίξει τις προσπάθειες για την πρόληψη των παράνομων αναχωρήσεων και την καταπολέμηση των διακινητών στα νότια γειτονικά κράτη της ΕΕ, δημιουργώντας παράλληλα νόμιμες οδούς «για την κάλυψη των αναγκών της Ευρώπης σε εργατικό δυναμικό».

«Έχουμε πολλά να προσφέρουμε σε αυτές τις χώρες όσον αφορά την ισότιμη εταιρική σχέση. Μας ενδιαφέρει η συνεργασία σε θέματα ενέργειας, συνδεσιμότητας και κρίσιμων πρώτων υλών», πρόσθεσε ο Κάλας.

«Η πρότασή μας είναι πολύ πιο θετική από εκείνη των άλλων γεωπολιτικών παραγόντων, αλλά πρέπει πραγματικά να εργαστούμε πάνω σε αυτό», πρόσθεσε ο Kallas, αναφερόμενος στον ανταγωνισμό από την Κίνα και τη Ρωσία στην περιοχή.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περιέγραψε τη Μεσόγειο ως «γέφυρα μεταξύ των ηπείρων για τους ανθρώπους, τα αγαθά και τις ιδέες».

«Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη και η Μεσόγειος δεν μπορούν να υπάρξουν η μία χωρίς την άλλη», πρόσθεσε.