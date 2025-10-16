EE: Προωθεί το «Σύμφωνο για τη Μεσόγειο» για την αναχαίτιση της παράνομης μετανάστευσης

Σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και μεταναστευτικών ροών, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να προωθήσει το «Σύμφωνο για τη Μεσόγειο», ως μια νέα στρατηγική πρωτοβουλία που στοχεύει στη δημιουργία ενιαίου μεσογειακού χώρου συνεργασίας. Το σχέδιο δεν συνιστά δεσμευτική διεθνή συμφωνία, αλλά πολιτικό πλαίσιο που αναμένεται να οδηγήσει σε συγκεκριμένα έργα και κοινές δράσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Σύμφωνο εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες:

Ο πρώτος και πιο ουσιαστικός αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης : με ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης της παράνομης μετανάστευσης, καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και δημιουργίας νόμιμων οδών εργασίας εντός της Ευρώπης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα βελτίωση των συνθηκών στις χώρες προέλευσης για να μειωθούν οι ανάγκες φυγής.

: με ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης της παράνομης μετανάστευσης, καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και δημιουργίας νόμιμων οδών εργασίας εντός της Ευρώπης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα βελτίωση των συνθηκών στις χώρες προέλευσης για να μειωθούν οι ανάγκες φυγής. Ο δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας μέσω συνεργασιών για την αντιμετώπιση κοινών απειλών, όπως η θαλάσσια ασφάλεια, το οργανωμένο έγκλημα και η ετοιμότητα σε φυσικές καταστροφές με νέα υποδομή π.χ. κέντρα πυρόσβεσης.

μέσω συνεργασιών για την αντιμετώπιση κοινών απειλών, όπως η θαλάσσια ασφάλεια, το οργανωμένο έγκλημα και η ετοιμότητα σε φυσικές καταστροφές με νέα υποδομή π.χ. κέντρα πυρόσβεσης. Ο τρίτος άξονας αφορά την κοινωνική και οικονομική συνοχή, με έμφαση στην ενδυνάμωση της νεολαίας, την εκπαίδευση και δημιουργία ευκαιριών μέσω έργων όπως το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και την προώθηση καινοτομιών και ψηφιακής ανάπτυξης.

Οι δηλώσεις Φον Ντερ Λάιεν

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε πως «η Ευρώπη και η Μεσόγειος δεν μπορούν να υπάρξουν η μία χωρίς την άλλη» και περιέγραψε το Σύμφωνο ως μια σαφή προσφορά στα γειτονικά κράτη για ειρήνη, ευημερία και συνεργασία, με δέσμευση κινητοποίησης πόρων και ιδιωτικών επενδύσεων για πραγματική αλλαγή.

Η υιοθέτηση του Συμφώνου αναμένεται να γίνει το Νοέμβριο, με αφορμή την 30ή επέτειο της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, ενώ το επόμενο τρίμηνο προβλέπεται η εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσης που θα καθορίσει τις πρωτοβουλίες και τους εμπλεκόμενους.

Συνολικά, το «Σύμφωνο για τη Μεσόγειο» σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη ρητορική στην ουσιαστική δράση, προσφέροντας ένα συνεκτικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, όπως δηλώνει η Κομισιόν, οι πολυδιάστατες προκλήσεις της περιοχής, θέτοντας στο επίκεντρο το κοινό μέλλον της ευρύτερης Μεσογείου, μέσα από συνεργασία, βιωσιμότητα και ασφάλεια.

