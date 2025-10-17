Sky News: Ανάγκασε τον Πούτιν να διαπραγματευθεί η απειλή για πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία;

Η προοπτική να προσφέρει η Ουάσινγκτον πυραύλους κρουζ στο Κίεβο σημαίνει ότι κάτι έχει «μετατοπιστεί», γράφει ο Ντέιβιντ Μπλέβινς του Sky News


Μοιάζει με παιχνίδι διπλωματικού σκακιού. Λίγο πριν από μια ακόμη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο σήμερα Παρασκευή (17/10), ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Ρώσο πρόεδρο. Εν μέσω εικασιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να δώσουν στην Ουκρανία πρόσβαση σε πυραύλους Tomahawk, κάτι έχει μετατοπιστεί στο τραπέζι.

Η προοπτική περισσότερης στρατιωτικής υποστήριξης για το Κίεβο μπορεί να ήταν ο καταλύτης για την επιστροφή της Ρωσίας στο τραπέζι. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα. Ο Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, οι οποίοι συναντήθηκαν τελευταία φορά πρόσωπο με πρόσωπο στην Αλάσκα πριν από δύο μήνες, θα συναντηθούν ξανά σύντομα στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Ερωτηθείσα αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να συναντήσει σύντομα τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε: «Νομίζω ότι πιστεύει ότι είναι δυνατό και, φυσικά, θα ήθελε πολύ να το δει να συμβαίνει».

Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο για τον Ουκρανό ηγέτη να συναντηθεί με τον Τραμπ και τον Πούτιν στην Ουγγαρία και αυτό θα είναι πηγή ανησυχίας για το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι ΗΠΑ θα εγκρίνουν το αίτημα της Ουκρανίας για πυραύλους κρουζ Tomahawk στο πλαίσιο αυτών των διπλωματικών ελιγμών. Ο Τραμπ είχε ήδη κάνει μια στροφή, από το να πει στον Ζελένσκι «δεν έχεις τα χαρτιά» στο να υπονοήσει ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει πίσω όλη της τη γη.

Τώρα φαίνεται να κοιτάζει στον καθρέφτη οπισθοπορείας, πίσω στη Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα, όπου οι ελπίδες του να μεσολαβήσει για μια εκεχειρία διαψεύστηκαν. Εκφράζει την ελπίδα ότι το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην Ουκρανία - ένας άνθρωπος σε αποστολή να τερματίσει δύο πολέμους.



