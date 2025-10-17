Ιταλία: Βόμβες στα αυτοκίνητα δημοσιογράφου που κάνει εκπομπή για την διαφθορά και της κόρης του

Δύο εκρήξεις προκάλεσαν μεγάλη καταστροφή αργά το βράδυ της Πέμπτης στα δύο αυτοκίνητα του Ιταλού δημοσιογράφου της δημόσιας τηλεόρασης Rai, Σιγκφρίντο Ρανούτσι, και της κόρης του.

Τα οχήματα, που ήταν σταθμευμένα έξω από το σπίτι του στην παραθαλάσσια περιοχή Κάμπο Ασκολάνο, κοντά στη Ρώμη, καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, οι εκρήξεις προκλήθηκαν από αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ο δημοσιογράφος δήλωσε ότι ενδέχεται να είχε κινδυνέψει η ζωή της κόρης του, καθώς είχε φύγει από το σημείο λίγο πριν σημειωθούν οι εκρήξεις. «Θα μπορούσε να χάσει τη ζωή της η κόρη μου, η οποία μόλις είχε φύγει. Πρόκειται να καταθέσω μήνυση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρανούτσι.

Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di… pic.twitter.com/KmDycbpgq1 — Report (@reportrai3) October 16, 2025

Ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι είναι γνωστός στην Ιταλία ως παρουσιαστής και συντονιστής της ερευνητικής εκπομπής Report του τηλεοπτικού καναλιού Rai Tre, η οποία έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με υποθέσεις διαφθοράς, οργανωμένου εγκλήματος, πολιτικών σκανδάλων και παράνομων συμβάσεων. Όπως έχει γίνει γνωστό και στο παρελθόν, ο δημοσιογράφος έχει δεχθεί μπαράζ απειλών εξαιτίας των ερευνών του.​

Το 2021, σύμφωνα με στοιχεία του CPJ, οι ιταλικές αρχές είχαν θέσει τον Ρανούτσι υπό 24ωρη προστασία, μετά τον εντοπισμό σχεδίου δολοφονίας εναντίον του από την εγκληματική οργάνωση ’Ndrangheta. Πέρυσι, ο ίδιος είχε αποκαλύψει ότι έξω από το σπίτι του είχαν βρεθεί δύο σφαίρες, ένα ακόμη μήνυμα εκφοβισμού προς τον ίδιο και την οικογένειά του.​

Una bomba. Due auto saltate in aria. Una casa che trema. La casa di Sigfrido Ranucci. Paura nella serata di ieri a Campo Ascolano, località di Pomezia, alle porte di Roma#ranucci pic.twitter.com/ANYZdZyxDr — Repubblica (@repubblica) October 17, 2025

Οι ιταλικές αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, χωρίς προς το παρόν να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τους δράστες ή τα πιθανά κίνητρα. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και δημοσιογραφικές ενώσεις στην Ιταλία καταδίκασαν την επίθεση, κάνοντας λόγο για ενέργεια που «στοχεύει στην τρομοκράτηση της ερευνητικής δημοσιογραφίας και της ελευθερίας του Τύπου»