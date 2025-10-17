Η μυστηριώδης εξαφάνιση μιας οικογένειας στοιχειώνει τη Ρωσία - Ποιοι και πού είναι οι Ουσόλτσεφ

Η οικογένεια Ουσόλτσεφ, ο Σεργκέι, η σύζυγός του Ιρίνα Ουσόλτσεβα και η μικρή τους κόρη Αρίνα, μόλις 5 ετών πήγαν για πεζοπορία στα τέλη Σεπτεμβρίου, στο όρος Μπουρατίνκα στην επικράτεια Κρασνογιάρσκ της Ρωσίας και έκτοτε έχουν εξαφανιστεί με μία ολόκληρη χώρα να τους ψάχνει και οι μηχανές αναζήτησης να έχουν τα σχετικά θέματα στην κορυφή.

Τα σενάρια και οι θεωρίες πλημμύρισαν το διαδίκτυο, από επίθεση αρκούδας έως εγκληματική δραστηριότητα. Μετά από εβδομάδες άκαρπων ερευνών, η αναζήτηση για τους Ουσόλτσεφ τέθηκε σε λειτουργία «στοχευμένης εργασίας».

Δηλαδή, η επιχείρηση πλήρους κλίμακας έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

Οι εθελοντές, περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι από όλη τη χώρα, έχουν φύγει. Τώρα, μόνο επαγγελματίες - διασώστες από το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών, αστυνομία και ορειβάτες - έχουν απομείνει να ερευνούν στοχευμένα γκρεμούς και επικίνδυνα σημεία, βάσει του τελευταίου σήματος του κινητού, αναζητώντας μία οριστική απάντηση στην εξαφάνιση όλης της οικογένειας.

Новая версия пропажи семьи Усольцевых.



С момента их исчезновения прошло уже более трех недель. За это время спасатели и волонтеры не нашли никаких следов. История быстро обросла слухами и домыслами. Одну из самых захватывающих версий смотрите в нашем видео. pic.twitter.com/VF7SBqqqtR — URA.RU (@ura_ru) October 15, 2025

Την ίδια ώρα, τις έρευνες δυσχαιρένουν οι καιρικές συνθήκες με χιόνι να έχει πέσει ήδη στα βουνά και τη θερμοκρασία στους μείον 5 βαθμούς Κελσίου με τις πιθανότητες να βρεθούν ζωντανοί να πέφτουν κατακόρυφα.

Εκδοχές για την εξαφάνιση της οικογένειας

Η θεωρία της αρκούδας. Οι ειδικοί την έχουν ουσιαστικά αποκλείσει. Ο Οκτώβριος είναι η εποχή που οι αρκούδες προετοιμάζονται για τη χειμερία νάρκη. Είναι παθητικές, καλοταϊσμένες και δεν σπαταλούν ενέργεια σε ομαδικές επιθέσεις.

Η σκηνοθετημένη εκδοχή. Αυτό επίσης εξετάστηκε. Αλλά η οικογένεια είχε έναν μεγαλύτερο γιο στο σπίτι. Άφησαν πίσω τα διαβατήριά τους. Η διαφυγή στο εξωτερικό φαίνεται απίθανη.

Η θεωρία της απώλειας του δρόμου. Αυτή είναι η κυριότερη. Η οικογένεια θα μπορούσε να έχασε τον δρόμο της και να κατέληξε σε μια άγνωστη και επικίνδυνη περιοχή ή σε μια από τις πολλές σχισμές.

Όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή στο τελευταίο σημείο επαφής. Το τηλεφωνικό σήμα του Σεργκέι Ουσόλτσεφ, το οποίο εντοπίστηκε σε μία δύσκολη περιοχή με βράχους, ερείπια, βαθιές τριγωνικές κοιλότητες. Ε

Αυτή η εκδοχή της εξαφάνισης της οικογένειας θεωρείται από πολλούς ως η πιο πιθανή. Και είναι η πιο συχνά συζυτημένη εκδοχή της ιστορίας αν κοιτάξετε τα αποτελέσματα αναζήτησης για "Usoltsev Searches".

Και παρότι αρχικά το σενάριο της οικειοθελούς αναχώρησης απορρίφθηκε, τώρα επιστρέφει καθώς έρχονται στο φως νέα στοιχεία για τη ζωή του Σεργκέι Ουσόλτσεφ.

Έζησε στο Ζελεζνογκόρσκ, μια κλειστή πόλη με ειδικό καθεστώς, ωστόσο διεξήγαγε επιχειρήσεις που εκτείνονταν πολύ πέρα ​​από τα σύνορα της Ρωσίας. Ο Σεργκέι Ουσόλτσεφ ίδρυσε το Διεθνές Κέντρο Ανάπτυξης. Αυτός ο οργανισμός χρησίμευσε ως δίαυλος επικοινωνίας με την Αμερική. Τα προγράμματά του επέτρεπαν σε φοιτητές από το Ζελεζνογκόρσκ να σπουδάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έτσι, ο Σεργκέι είχε δημιουργήσει διασυνδέσεις σε μια άλλη χώρα. Είχε επαφές και εμπειρία στην οργάνωση ταξιδιών στο εξωτερικό. Αυτό εγείρει την πιθανότητα μιας προσεκτικά σχεδιασμένης αναχώρησης για όλη την οικογένεια - όχι απόδραση, όχι απαγωγή, αλλά μια καλά σχεδιασμένη αναχώρηση. Αυτή η θεωρία κυκλοφορεί ενεργά στο διαδίκτυο.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Σεργκέι είχαν επίσης μια σαφώς δυτική εστίαση. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, προσέλκυσε ενεργά ξένη χρηματοδότηση. Αμερικανικές επιχορηγήσεις τροφοδότησαν την πρώτη θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων της πόλης. Αργότερα, προστέθηκε χρηματοδότηση από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένα βασικό κομμάτι αυτού του παζλ είναι ο μεγαλύτερος γιος του. Έχει εγκατασταθεί εδώ και πολύ καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η σύνδεση φαίνεται κρίσιμη για όσους πιστεύουν ότι η αναχώρησή του ήταν προγραμματισμένη. Αμέσως μετά τη διάδοση της είδησης για την εξαφάνισή του, εμφανίστηκε στο διαδίκτυο μια περίεργη απάντηση. Ένας ανώνυμος σχολιαστής επέμεινε: «Ελέγξτε τα οικονομικά τους. Δεν βρίσκονται πλέον στη Ρωσία. Ο μεγαλύτερος γιος σίγουρα γνωρίζει τα πάντα».

Ένα άλλο σημείο προκαλεί απορία. Ο Ουσόλτσεφ, ως έμπειρος βετεράνος, θα έπρεπε να είχε έναν φορητό φορτιστή. Και το τηλέφωνό του κάποτε έδειξε δραστηριότητα. Το σήμα προήλθε από ένα σημείο εκτός της περιοχής έρευνας. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες συνθέτουν μια θεωρία.

Μια θεωρία μιας σκόπιμης και αθόρυβης αναχώρησης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και επέλεξαν αυτόν τον τρόπο ως τον μόνο λογικό.

Όταν οι διασώστες θα χτένιζαν το δάσος, οι Ουσόλτσεφ θα μπορούσαν ήδη να βρίσκονται πολύ μακριά με νέα ταυτότητα και νέα ζωή.

Διαβάστε επίσης