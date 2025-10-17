ΗΠΑ: Δύο επιζώντες επίθεσης σε σκάφος ανοιχτά της Βενεζουέλας κρατούνται σε πολεμικό πλοίο

Ο αμερικανικός στρατός κρατά πάνω σε ένα πολεμικό πλοίο δύο επιζώντες, τους οποίους διέσωσε από τη θάλασσα μετά το πλήγμα που εξαπέλυσε την Πέμπτη σε ένα σκάφος στην Καραϊβική, ανοιχτά της Βενεζουέλας, ανέφεραν τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Δύο από τους επιβαίνοντες στο σκάφος, το οποίο πιστεύεται ότι μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώθηκαν.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι τα πλήγματα αυτά εντάσσονται στον πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον της ναρκοτρομοκρατίας, κάτι που θα σήμαινε ότι οι επιζώντες από το πλήγμα της Πέμπτης μπορεί να θεωρηθούν ως οι πρώτοι «αιχμάλωτοι πολέμου» σε αυτήν την εκστρατεία.

The US military killed 11 people in a strike on a vessel from Venezuela allegedly carrying illegal narcotics, President Donald Trump said, in the first known operation since his administration's recent deployment of warships to the southern Caribbean https://t.co/3TReR8KwNE pic.twitter.com/0xP9TOu2KF — Reuters (@Reuters) September 3, 2025

Το Πεντάγωνο δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Reuters, οι δύο επιζώντες περισυνελέγησαν από στρατιωτικό ελικόπτερο.

