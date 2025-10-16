Επιδείξη δύναμης κατά της Βενεζουέλας: Τρία βομβαρδιστικά B-52 πέταξαν για ώρες κοντά στις ακτές της

Φωτ. Αρχείου - Βομβαρδιστικό Β-52 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από τη Νότια Κορέα, στις 10 Ιανουαρίου 2016.

Τρία βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-52 απογειώθηκαν την Τετάρτη (15/10) από τη αεροπορική βάση Barksdale AFB στη Λουιζιάνα και πέταξαν για ώρες κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων, σε μια κίνηση που φαίνεται να αποτελεί σημαντική επίδειξη δύναμης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το B-52 είναι ένα βαρύ βομβαρδιστικό αεροσκάφος μεγάλου βεληνεκούς που έχει χρησιμοποιηθεί σε συμβατικούς πολέμους σε περιοχές όπως το Ιράκ και η Συρία, ενώ είναι επίσης ικανό να μεταφέρει πυρηνικά όπλα.

Τα αεροσκάφη της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας πέταξαν στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, βόρεια του Καράκας. FlightRadar24

Επιχειρήσεις της CIA στη χώρα

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι είχε εξουσιοδοτήσει τη CIA να αναλάβει δράση στη Βενεζουέλα λόγω της ροής μεταναστών και ναρκωτικών από τη χώρα.

Όταν ρωτήθηκε για το επόμενο βήμα της κυβέρνησής του στον «πόλεμο» κατά των καρτέλ ναρκωτικών και αν εξετάζουν το ενδεχόμενο χερσαίων επιθέσεων, ο Τραμπ απάντησε ότι το εξετάζουν.

«Λοιπόν, δεν θέλω να σας πω ακριβώς, αλλά σίγουρα εξετάζουμε το ενδεχόμενο χερσαίων επιθέσεων τώρα, επειδή έχουμε τον έλεγχο της θάλασσας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την Τρίτη (14/10), ο Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δημοσίευσαν ένα βίντεο με μια άλλη επίθεση σε ένα σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα.

Under my Standing Authorities as Commander-in-Chief, this morning, the Secretary of War, ordered a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with a Designated Terrorist Organization (DTO) conducting narcotrafficking in the USSOUTHCOM area of responsibility — just off the Coast… pic.twitter.com/XWDpGZ4lsZ — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 14, 2025

Από τις 2 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ έχει διατάξει πλήγματα σε τουλάχιστον πέντε σκάφη στην Καραϊβική Θάλασσα, τα οποία, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, μετέφεραν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Η χρήση θανατηφόρας στρατιωτικής δύναμης εναντίον σκαφών που μεταφέρουν ναρκωτικά είναι άνευ προηγουμένου και εγείρει νομικά ζητήματα. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις βασίζονταν στο λιμενικό και την αστυνομία για να εμποδίσουν την άφιξη ναρκωτικών στη χώρα.

*Με πληροφορίες από ABC News

Διαβάστε επίσης