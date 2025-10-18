Πέθανε σε ηλικία 103 ετών ο νομπελίστας Φυσικής Τσεν Νινγκ Γιανγκ

Ο Τσεν Νινγκ Γιανγκ, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους φυσικούς στον κόσμο και βραβευμένος με Νόμπελ, πέθανε σε ηλικία 103 ετών στις 18 Οκτωβρίου στο Πεκίνο από ασθένεια, όπως μετέδωσε σήμερα το κινεζικό κρατικό ειδησεογραφικό μέσο Xinhua.

Γεννήθηκε το 1922 στη Χεφέι, στην επαρχία Ανχούι της ανατολικής Κίνα. Ήταν Κινεζοαμερικανός φυσικός που είχε εργαστεί πάνω στη στατιστική μηχανική και τους νόμους της συμμετρίας στη φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων.

Westlake University deeply mourns the passing of Professor Chen-Ning Yang — Nobel laureate in Physics, Honorary Chair of the Board of Trustees of Westlake University, and a member of Westlake’s Advisory Board.

Professor Yang's century-long life was a bridge between East and West

— Westlake University (@Westlake_Uni) October 18, 2025



Ο Γιανγκ είχε τιμηθεί το 1957 με το Νόμπελ Φυσικής μαζί με τον Τσουνγκ-Ντάο Λι.

Prof. Chen Ning Yang, a world-renowned physicist, Nobel Laureate in Physics, Academician of the Chinese Academy of Sciences, Professor at Tsinghua University, and Honorary Director of the Institute for Advanced Study at Tsinghua University, passed away in Beijing due to illness… pic.twitter.com/WIsZlfIvEq

— Tsinghua University (@Tsinghua_Uni) October 18, 2025



