Ο βάτραχος που αιωρήθηκε: Το πείραμα που χάρισε το Νόμπελ και απέδειξε πως όλοι «πετάνε»
Ένα από τα πιο παράξενα πειράματα στην ιστορία της επιστήμης απέδειξε ότι ακόμη και ένας βάτραχος μπορεί να αιωρηθεί, όχι με μαγεία, αλλά με… μαγνητισμό
Το 1997, ο φυσικός Άντρε Γκάιμ και η ομάδα του πραγματοποίησαν ένα πείραμα που έμεινε στην ιστορία. Έκαναν έναν βάτραχο να αιωρηθεί μέσα σε έναν ισχυρό μαγνήτη.
Τρία χρόνια αργότερα, το εγχείρημα αυτό τους χάρισε το Ig Nobel Prize, το «χιουμοριστικό Νόμπελ» για τις πιο απρόσμενες επιστημονικές ανακαλύψεις.
