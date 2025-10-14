Ο βάτραχος που αιωρήθηκε: Το πείραμα που χάρισε το Νόμπελ και απέδειξε πως όλοι «πετάνε»

Το 1997, ο φυσικός Άντρε Γκάιμ και η ομάδα του πραγματοποίησαν ένα πείραμα που έμεινε στην ιστορία. Έκαναν έναν βάτραχο να αιωρηθεί μέσα σε έναν ισχυρό μαγνήτη.

Τρία χρόνια αργότερα, το εγχείρημα αυτό τους χάρισε το Ig Nobel Prize, το «χιουμοριστικό Νόμπελ» για τις πιο απρόσμενες επιστημονικές ανακαλύψεις.

