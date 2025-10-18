Τζον Φ. Κένεντι: Νέο βιβλίο «φωτίζει» άγνωστες πτυχές της ζωής του 35ου προέδρου των ΗΠΑ

Το βιβλίο του Σκοτ Μπάντλερ, «Becoming JFK: John F. Kennedy’s Early Path to Leadership», καταγράφει τα νεανικά χρόνια και την πορεία του Τζον Κένεντι πριν ακόμη βρεθεί στον Λευκό Οίκο

Ανθή Κουρεντζή

Τζον Φ. Κένεντι: Νέο βιβλίο «φωτίζει» άγνωστες πτυχές της ζωής του 35ου προέδρου των ΗΠΑ

Ο Τζον Φ. Κένεντι

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περισσότερο από πέντε δεκαετίες μετά τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι, η ζωή του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να ασκεί γοητεία σε κοινό και ιστορικούς.

Ένα νέο βιβλίο με τίτλο «Becoming JFK: John F. Kennedy’s Early Path to Leadership» του Σκοτ Μπάντλερ επιχειρεί να φωτίσει τα λιγότερο γνωστά χρόνια του Κένεντι, πριν αναδειχθεί σε «πολιτικό αστέρα». Ο συγγραφέας αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής του— από τα σοβαρά προβλήματα υγείας και τη μάχη του με το βάρος, έως την περίπλοκη σχέση με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Τζο Τζούνιορ.

Σύμφωνα με τον Μπάντλερ, το βιβλίο καταγράφει «πώς ένας νεαρός, συχνά απρόβλεπτος Τζακ κατάφερε σταδιακά να διοχετεύσει τη γοητεία και την ευφυΐα του στα χαρακτηριστικά που τελικά τον ανέδειξαν σε χαρισματικό ηγέτη».

ΚΕΝΕΝΤΙ

Ο Τζον Φ. Κένεντι / AP

Από τη νύχτα στο κελί ως την απόρριψη από την Olivia de Havilland

Τον Ιούλιο του 1935, ο 18χρονος Τζακ και ο αδελφός του Τζο Τζούνιορ γιόρταζαν με ένα ξέφρενο πάρτι μετά την ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα του Edgartown στη Μάρθας Βίνεγιαρντ. Το γλέντι ξέφυγε, με κατεστραμμένα έπιπλα και ανεπιθύμητους καλεσμένους, ώσπου κατέφτασε η αστυνομία. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για φθορές και διατάραξη κοινής ησυχίας και πέρασαν τη νύχτα στο κρατητήριο – όπου, όπως γράφει ο Μπάντλερ, ο Τζακ βρέθηκε σε κελί με έναν νεκρό αρουραίο στη γωνία.

Ο πατέρας τους, Τζο Κένεντι Senior, μπορούσε να τους απελευθερώσει με ένα τηλεφώνημα, αλλά επέλεξε να τους αφήσει εκεί όλη τη νύχτα. Ήθελε, λέει ο συγγραφέας, να τους δώσει ένα μάθημα. Για τον Τζακ, ήταν καθοριστική στιγμή ενηλικίωσης: συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε πια να στηρίζεται στον μεγαλύτερο αδελφό του και πως έπρεπε να εμπιστευτεί τη δική του κρίση.

Το καλοκαίρι του 1936, για να «χτίσει μυες» πριν το Χάρβαρντ, ο πατέρας του τον έστειλε σε ράντσο στην Αριζόνα. Εκεί ο Τζακ έκανε την πρώτη του αμειβόμενη εργασία: έφτιαχνε πλίνθους από λάσπη και άχυρο, υπό τον καυτό ήλιο, έναντι ενός δολαρίου την ημέρα. Συχνά, αναφέρει ο Μπάντλερ, δούλευε μόνο με το εσώρουχο, μία συνθήκη αρκετά αντίθεση με την χλιδάτη ανατροφή του.

Από τα σχολικά του χρόνια, ο Κένεντι ήταν πολύ αδύνατος. Στο Choate, είχε το ρεκόρ «παραμονής στο ιατρείο», ενώ στο Χάρβαρντ ζύγιζε μόλις 67 κιλά με ύψος 1,83.

Αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με την ομάδα κολύμβησης, δείχνοντας «τα πλευρά που προεξείχαν».

Κένεντι

Ο Τζον Φ. Κένεντι / AP

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στον Ειρηνικό, έχασε και άλλο βάρος, με αποτέλεσμα η αδελφή του, να σοκαριστεί βλέποντάς τον εξαντλημένο και με το βάρος να έχει φτάσει 56 κιλά. Οι επαναλαμβανόμενες ασθένειες, γράφει ο Μπάντλερ, τον ανάγκασαν σε μεγάλες περιόδους απομόνωσης.

Το 1945, σε ένα πάρτι, ο νεαρός Τζακ γοητεύτηκε από τη σταρ του Χόλιγουντ Olivia de Havilland και τη προσκάλεσε σε δείπνο. Εκείνη αρνήθηκε ευγενικά, λέγοντάς του πως είχε άλλα σχέδια — μόνο για να τη δει λίγο αργότερα να δειπνεί με τον συγγραφέα Ludwig Bemelmans.

Ο Κένεντι αιφνιδιάστηκε, αλλά, όπως σημειώνει ο Μπάντλερ, ήταν ένα μάθημα για τη ζωή και την εξουσία: ότι η γοητεία από μόνη της δεν αρκεί, και πως η πραγματική ισχύς –είτε στον κινηματογράφο είτε στην πολιτική– είναι το ισχυρότερο νόμισμα.

Kennedy

Ο Τζον Φ. Κένεντι / AP

Ο «αδέξιος» πολιτικός που έγινε χαρισματικός ηγέτης

Στα πρώτα του βήματα, ο Κένεντι δεν ήταν φυσικός πολιτικός τύπος. «Δεν ήταν ο άνθρωπος των χειραψιών και των φιλιών στα μωρά που περίμεναν οι ψηφοφόροι της Βοστώνης», γράφει ο Μπάντλερ.

Οι πρώτες του ομιλίες ήταν «παράφωνες και άχρωμες», ενώ ένας ψηφοφόρος σχολίασε πως έμοιαζε με «παιδί ντυμένο με τα ρούχα του πατέρα του».

Όταν μια γυναίκα τού πρόσφερε το μωρό της για φιλί, εκείνος το κράτησε αμήχανα μακριά, μία αμηχανία που αποδείχθηκε ευλογία, όπως αναφέρει ο Σκοτ Μπάντλερ, καθώς τον ανάγκασε να στηριχθεί στην ουσία και τη νοημοσύνη – στοιχεία που τον μετέτρεψαν σε έναν από τους πιο πειστικούς και εμβληματικούς πολιτικούς της εποχής του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

16:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Έριχνε σπρέι πιπεριού σε ανυποψίαστους και τους άρπαζε τα πορτοφόλια– Συνελήφθη 39χρονη

16:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Ράζβαν Λουτσέσκου

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Φωτιά σε πλοίο που δέχτηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπαγκλαντές- Τεράστια πυρκαγιά στο αεροδρόμιο - Αναφορές για τραυματισμούς - Βίντεο

16:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κοζάνη: Τέσσερις συλλήψεις για μεταφορά μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Υποθαλάσσια σήραγγα που συνδέει τις ΗΠΑ με τη Ρωσία - Σε 8 χρόνια η κατασκευή της;

15:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Ο Ρογκαβόπουλος επισκέφθηκε τον τραυματία Παπαγιάννη – «Τον φάγατε πια…»

15:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τις επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία και τη νησιωτική Ελλάδα

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Φ. Κένεντι: Νέο βιβλίο «φωτίζει» άγνωστες πτυχές της ζωής του - Από τη μάχη με τα κιλά μέχρι την απόρριψη από διάσημη ηθοποιό του Χόλιγουντ

15:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο η αποχώρηση της Κωνσταντοπούλου από τον ΣΚΑΪ

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στον Ειρηνικό Ωκεανό - Προβληματισμός στην επιστημονική κοινότητα με το μυστηριώδες θαλάσσιο κύμα καύσωνα

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

15:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το ChatGPT αλλάζει: Γίνεται πάλι «πιο ανθρώπινο», με ερωτικό περιεχόμενο ειδικά για ενήλικες

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνάκι: Πώς 54χρονος ξάφριζε καταστήματα - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του

14:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Παναθηναϊκός: Η «πράσινη» αποστολή για τον αγώνα του «Κλ. Βικελίδης»

14:48TRAVEL

Λίμνη Πλαστήρα: Η «Μικρή Ελβετία» της Ελλάδας που γεννήθηκε από ένα όραμα - Περιπέτεια 4 εποχών

14:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίνα Μενδώνη: Εγκαινίασε τη δομή υφαντικής τέχνης στη Βλάστη Εορδαίας

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Νεκρός ο οδηγός που καρφώθηκε με το αυτοκίνητό του σε δέντρο

14:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βέλγιο: Διακόπηκε το Σταντάρ Λιέγης – Αντβέρπ, επειδή φίλαθλος πέταξε πλαστικό ποτήρι στον διαιτητή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε στα 2' όταν ρωτήθηκε για τον Τσίπρα - Οι αντιδράσεις παρουσιαστών του ΣΚΑΪ

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης)

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Το πακιστανικό κινητό, το λευκό σκούτερ και ο μάρτυρας «κλειδί» - Νέες αποκαλύψεις στο θρίλερ του διπλού φονικού

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Πάνω από 30 εκατ. η περιουσία του 68χρονου - «Φοβόταν τον ανιψιό του»

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπαγκλαντές- Τεράστια πυρκαγιά στο αεροδρόμιο - Αναφορές για τραυματισμούς - Βίντεο

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Νεκρός ο οδηγός που καρφώθηκε με το αυτοκίνητό του σε δέντρο

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Φ. Κένεντι: Νέο βιβλίο «φωτίζει» άγνωστες πτυχές της ζωής του - Από τη μάχη με τα κιλά μέχρι την απόρριψη από διάσημη ηθοποιό του Χόλιγουντ

15:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο η αποχώρηση της Κωνσταντοπούλου από τον ΣΚΑΪ

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για τον θάνατο χήρας υπουργού στο Κολωνάκι - Οι ενδείξεις για εμπρησμό στο σπίτι της

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Mango: «Θρίλερ» με τον θάνατο του ιδρυτή της εταιρείας - Στο «κάδρο» των Αρχών ο γιος του - Πώς αντιδρά η οικογένεια

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πλήρης οδηγός για την προθεσμία και τα πρόστιμα – Ποια αυτοκίνητα δεν πληρώνουν ούτε ευρώ

15:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το ChatGPT αλλάζει: Γίνεται πάλι «πιο ανθρώπινο», με ερωτικό περιεχόμενο ειδικά για ενήλικες

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Μελίσσια: Έρχονται μέτρα στήριξης των νοικοκυριών κόντρα στην ακρίβεια

15:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Ο Ρογκαβόπουλος επισκέφθηκε τον τραυματία Παπαγιάννη – «Τον φάγατε πια…»

13:41WHAT THE FACT

Η θερμομόνωση είναι ήδη ξεπερασμένη - Η σκανδιναβική λύση για ζέστη και μεγάλη οικονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ