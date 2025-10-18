Μπαγκλαντές- Τεράστια πυρκαγιά στο αεροδρόμιο - Αναφορές για τραυματισμούς - Βίντεο

Πυρκαγιά στο χωριό εμπορευματικών μεταφορών του Διεθνούς Αεροδρομίου Χαζράτ Σαχτζαλάλ της Ντάκα δεν έχει σβήσει εδώ και τρεις ώρες, με αποτέλεσμα να ανασταλούν προσωρινά όλες οι πτήσεις στο κύριο αεροδρόμιο της χώρας.

Massive Fire Erupts at Shahjalal International Airport Cargo Area in Dhaka, Bangladesh ; Cause Unknown



October 18, 2025

Πυκνός καπνός υψώνεται από τον τερματικό σταθμό εμπορευματικών μεταφορών και καύπτει τον ουρανό.

#Bangladesh: A massive fire breaks out in the cargo area of Dhaka’s Hazrat Shahjalal International Airport, forcing authorities to suspend all flight operations as firefighters battled to bring the blaze under control.@DhakaPrasar pic.twitter.com/6dZ1mu6Niv — All India Radio News (@airnewsalerts) October 18, 2025

Τριάντα έξι πυροσβέστες έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία ξεκίνησε από ένα τμήμα που χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση εισαγόμενων αγαθών .

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι πέντε ακόμη ομάδες πυροσβεστών στάλθηκαν στο σημείο.

Συνδράμουν επίσης ο στρατός, η αεροπορία και το ναυτικό του Μπαγκλαντές.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τραυματίστηκαν ορισμένοι πυροσβέστες. Δεν έχει ακόμη εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τον αριθμό των τραυματιών ή την αιτία της πυρκαγιάς.