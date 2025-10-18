Μπαγκλαντές- Τεράστια πυρκαγιά στο αεροδρόμιο - Αναφορές για τραυματισμούς - Βίντεο
Πυρκαγιά στο διεθνές αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές έχει σημάνει συναγερμό στη χώρα. Όλες οι πτήσεις έχουν ανασταλεί λόγω των φλογών που έχουν καλύψει το αμπάρι φορτίου.
Πυρκαγιά στο χωριό εμπορευματικών μεταφορών του Διεθνούς Αεροδρομίου Χαζράτ Σαχτζαλάλ της Ντάκα δεν έχει σβήσει εδώ και τρεις ώρες, με αποτέλεσμα να ανασταλούν προσωρινά όλες οι πτήσεις στο κύριο αεροδρόμιο της χώρας.
Πυκνός καπνός υψώνεται από τον τερματικό σταθμό εμπορευματικών μεταφορών και καύπτει τον ουρανό.
Τριάντα έξι πυροσβέστες έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία ξεκίνησε από ένα τμήμα που χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση εισαγόμενων αγαθών .
Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι πέντε ακόμη ομάδες πυροσβεστών στάλθηκαν στο σημείο.
Συνδράμουν επίσης ο στρατός, η αεροπορία και το ναυτικό του Μπαγκλαντές.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τραυματίστηκαν ορισμένοι πυροσβέστες. Δεν έχει ακόμη εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τον αριθμό των τραυματιών ή την αιτία της πυρκαγιάς.