Ινδός προσποιήθηκε πως πέθανε για να δει ποιος θα έρθει στην κηδεία του

Ένας 74χρονος απ' την Ινδία σκηνοθέτησε τον θάνατό του και έστησε ψεύτικη κηδεία, αφού ήθελε να δει ποιος θα τον θρηνούσε και θα ερχόταν στην τελετή.

Οι κάτοικοι του Κόντσι, ενός μικρού χωριού, έμειναν σοκαρισμένοι όταν έμαθαν για τον ξαφνικό θάνατο του Μόχαν Λαν, ενός πρώην βετεράνου της Πολεμικής Αεροπορίας και έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν.

