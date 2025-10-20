Λονδίνο: Οργή ακτιβιστών κατά ενυδρείου - Καταγγέλλουν ότι έχουν παγιδεύσει πιγκουίνους σε υπόγειο

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο Λονδίνο το Sea Life Aquarium, καθώς ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων καταγγέλλουν ότι 15 πιγκουίνοι ζουν εδώ και χρόνια σε υπόγειο χώρο, χωρίς φυσικό φως ή πρόσβαση στο εξωτερικό περιβάλλον.

Περίπου 300 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν την Κυριακή έξω από το ενυδρείο, ζητώντας την απελευθέρωση των πουλιών του είδους gentoo, που – σύμφωνα με τις καταγγελίες, κρατούνται σε «υπόγειο χωρίς παράθυρα». Οι ακτιβιστές τονίζουν ότι τα ζώα ζουν σε τεχνητές συνθήκες εδώ και 14 χρόνια, από το 2011, όταν το Sea Life άνοιξε το πρώτο του εκθετήριο πιγκουίνων με δέκα ζώα που μεταφέρθηκαν τότε από τον ζωολογικό κήπο του Εδιμβούργου.

I’ve just signed the petition to free the 15 penguins suffering terrible conditions in underground captivity at Sea Life @london_aquarium. Will you join me? ??? https://t.co/WAf92yBqet sign sign sign to help these beautifies and persuade Merlin Ent. to move 'em! — verityrhealey ???? (@verityrhealey) October 19, 2025

Η οργάνωση Born Free υποστηρίζει ότι τουλάχιστον δύο από τα πτηνά δεν έχουν δει ποτέ τον ουρανό, ενώ η πισίνα τους έχει βάθος μόλις δύο μέτρων.

Ο μουσικός και περιβαλλοντολόγος Feargal Sharkey κάλεσε τη διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Merlin Entertainments, Φιόνα Ίστγουντ, «να αλλάξει θέση με τους πιγκουίνους».

«Αν είναι διατεθειμένη να περάσει έναν μήνα εκεί κάτω, θα προσφέρω 1.000 λίρες σε φιλανθρωπία της επιλογής της», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «σοκαριστική και παράλογη».

15 gentoo penguins are currently trapped in the basement of SEA LIFE London Aquarium. With no natural light, fresh air, or deep water to dive in, they are denied the very things they need to live full, healthy lives.



Join the protest! @BornFreeFDN https://t.co/DNPz41RHVr pic.twitter.com/eTgKQhw8HZ — Andrea S. (@Suomigirl987) October 12, 2025

Στο πλευρό του στάθηκαν γνωστά πρόσωπα, όπως ο παρουσιαστής και φυσιοδίφης Κρις Πάκαμ, που μίλησε για «κατάφωρη αδικία απέναντι σε 15 υπέροχους πιγκουίνους εγκλωβισμένους σε ένα σκοτεινό υπόγειο». Η θετή του κόρη και παρουσιάστρια Μέγκαν ΜακΚάμπιν πρόσθεσε πως, αφού επισκέφθηκε τον χώρο μία φορά, αποφάσισε να μην ξαναπάει, λέγοντας: «Είναι αδύνατο να μη ραγίσει η καρδιά σου».

Η απάντηση του ενυδρείου

Το Sea Life London Aquarium απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι εγκαταστάσεις των ζώων έχουν σχεδιαστεί από ειδικούς κτηνιάτρους και προσφέρουν την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα σε νερό και ξηρά, επιτρέποντας στους πιγκουίνους να εκδηλώνουν φυσιολογική συμπεριφορά.

Η εταιρεία σημείωσε ακόμη ότι συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα διάσωσης και προστασίας άγριων ειδών, μέσα από το πρόγραμμα Breed, Rescue, Protect.