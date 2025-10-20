ΗΠΑ: Νέο χωριό με μικροσκοπικά σπίτια δίνει λύση στους άστεγους βετεράνους

Τα μικροσκοπικά σπίτια του προγράμματος που δίνει λύση στο στεγαστικό πρόβλημα των βετεράνων

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Veterans Community Project (VCP) ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα τη δημιουργία του έκτου χωριού με μικροσκοπικά σπίτια (tiny homes) στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν, με στόχο να προσφέρει μια νέα αρχή σε περισσότερους στρατιωτικούς βετεράνους, παρέχοντάς τους στέγαση και εξατομικευμένη φροντίδα.

Κάθε σπίτι, επιφάνειας περίπου 22,3 τ.μ, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους κατοίκους να ανακτήσουν τη σταθερότητα και την ανεξαρτησία τους. Από την ίδρυσή του το 2018 στην πόλη του Κάνσας, το VCP έχει βοηθήσει εκατοντάδες βετεράνους να βρουν στέγη.

Το VCP έχει θέσει ένα νέο πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο οι πόλεις μπορούν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη στέγης των βετεράνων, επιτυγχάνοντας ποσοστό επιτυχίας 85% σε όσους ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και μεταβαίνουν σε βιώσιμη μόνιμη στέγαση— και μάλιστα σε έναν μέσο όρο 335 ημερών.

Μόνο μέχρι στιγμής το 2025, 29 βετεράνοι έχουν «μεταπηδήσει» από ένα μικροσκοπικό σπίτι του VCP σε δική τους μόνιμη κατοικία. Τα έξι χωριά του οργανισμού, που περιλαμβάνουν πλέον και το Μιλγουόκι, θα προσφέρουν συνολικά 240 σπίτια.

Σε αντίστοιχη τελετή την Παρασκευή, ο συνιδρυτής Μπράιαν Μάιερ, βετεράνος πεζοναύτης, δήλωσε: «Σήμερα είναι η αρχή μιας αλλαγής γενεών. Μόλις χτιστούν αυτά τα σπίτια, ελπίζω ο καθένας από εσάς να μπορεί να "περνάει" με μια αίσθηση υπερηφάνειας και ιδιοκτησίας στα χρόνια που έρχονται».

Τα σπίτια θα κατασκευαστούν, θα συνδεθούν με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας της πόλης και θα περιλαμβάνουν πλήρη κουζίνα, μπάνιο και καθιστικό. Ένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους είναι ο σχεδιασμός τους με βάση τις αρχές του μετατραυματικού στρες (ptsd), ο οποίος προωθεί την επούλωση, καθώς «τα δωμάτια είναι διατεταγμένα σε διάταξη τύπου στρατώνα που είναι οικεία και ασφαλής», σύμφωνα με την ιστοσελίδα του VCP.

Το εσωτερικό των σπιτιών του προγράμματος VCP

Επίσης, θα κατασκευαστεί ένα κέντρο κοινότητας, όπου οι κάτοικοι θα συνεργάζονται με κοινωνικούς λειτουργούς του VCP για να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια στέγασης και να εργαστούν προς την επίτευξη ατομικών στόχων.

Ο κυβερνήτης του Ουισκόνσιν, Τόνι Έβερς, στην τελετή, τόνισε: «Αυτά τα μικροσκοπικά σπίτια είναι κάτι περισσότερο από μια στέγη και ένα ασφαλές μέρος για ύπνο το βράδυ. Αποτελούν μια βάση που θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της αξιοπρέπειας, της σταθερότητας και της κοινότητας για εκείνους που έχουν θυσιάσει τόσα πολλά για όλους εμάς».

Ο στρατιωτικός βετεράνος Ντέιβ Μάιερς, ο οποίος σώθηκε από το πρόγραμμα, εργάζεται πλέον για το VCP. «Αυτό το μέρος με έσωσε», είπε με υπερηφάνεια.

