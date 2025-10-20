Τρομακτικές εικόνες στην Γαλλία: Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» το Βαλ-ντ’Ουάζ - Ένας νεκρός - Βίντεο

Εικόνες καταστροφής σημειώθηκαν το απόγευμα της 20ής Οκτωβρίου σε πολλές κοινότητες του Βαλ-ντ’Ουάζ, στα βόρεια του Παρισιού, μετά το πέρασμα ισχυρού ανεμοστρόβιλου που προκάλεσε εκταταμένες ζημιές, αφήνοντας πίσω του έναν νεκρό, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ.

Περίπου 80 πυροσβέστες, 50 αστυνομικοί και 20 μέλη του ΕΚΑΒ (Samu) κινητοποιήθηκαν άμεσα στις πληγείσες περιοχές Ermont, Eaubonne, Andilly, Montmorency και Franconville, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η νομαρχία του Βαλ-ντ’Ουάζ ανακοίνωσε ότι μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ τέσσερα άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και πέντε ακόμη φέρουν ελαφρότερα τραύματα.

Στην Ermont, ο δήμος ανακοίνωσε μέσω Facebook ότι δέντρα έχουν πέσει σε αρκετά σημεία της πόλης, ενώ όλα τα δημοτικά πάρκα παραμένουν κλειστά για λόγους ασφαλείας.

Το νοσοκομείο Simone Veil ενεργοποίησε το «plan blanc», το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που προβλέπει ενισχυμένα μέτρα ετοιμότητας και κινητοποίηση επιπλέον προσωπικού.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί μόνο υλικές ζημιές, ενώ η λειτουργία των ιατρικών υπηρεσιών συνεχίζεται κανονικά, διασφαλίζοντας την περίθαλψη όλων των νοσηλευόμενων ασθενών.

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των υλικών ζημιών.

Την ίδια στιγμή, συνεργεία της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές.

