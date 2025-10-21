Ασθενής με Πάρκινσον παίζει κλαρινέτο κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στον εγκέφαλο - Video

Μια ασθενής με Πάρκινσον έπαιζε κλαρινέτο την ώρα που οι γιατροί χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της, επιτρέποντάς τους τόσο να παρακολουθούν την πορεία της εγχείρησης αλλά και να ακούν τα άμεσα αποτελέσματα της δουλειάς τους.

Η 65χρονη Ντενίζ Μπέικον, πρώην λογοθεραπεύτρια από το Κρόουμπορο του Ιστ Σάσεξ, υπεβλήθη σε μια τετράωρη χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο King’s College του Λονδίνου, στο πλαίσιο θεραπείας Βαθιάς Εγκεφαλικής Διέγερσης (DBS - Deep Brain Stimulation) για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου του Πάρκινσον. Η διαδικασία έγινε ενώ ήταν ξύπνια, με τοπική αναισθησία στο κρανίο και το τριχωτό της κεφαλής.

Άμεση βελτίωση των κινήσεων

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η Μπέικον έδειξε άμεσα σημάδια βελτίωσης στα δάχτυλά της τη στιγμή που εφαρμόστηκε το ηλεκτρικό ερέθισμα. Αυτό της επέτρεψε να παίξει ξανά με ευκολία το κλαρινέτο της, κάτι που είχε εγκαταλείψει τα τελευταία πέντε χρόνια λόγω δυσκαμψίας και μυϊκής ακαμψίας.

Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή λέγοντας: «Θυμάμαι το δεξί μου χέρι να κινείται με πολύ μεγαλύτερη ευκολία μόλις εφαρμόστηκε η διέγερση. Αυτό βελτίωσε αμέσως την ικανότητά μου να παίζω κλαρινέτο. Είμαι ήδη καλύτερα στο περπάτημα και ανυπομονώ να ξαναμπώ στην πισίνα και να χορέψω για να δω αν βελτιώθηκαν και εκεί οι κινήσεις μου».

Πώς έγινε η επέμβαση

Ο καθηγητής Νευροχειρουργικής Κεγιουμάρς Άσκαν, που πραγματοποίησε την επέμβαση, εξήγησε πως άνοιξαν τρύπες «μεγέθους μισού νομίσματος» στο κρανίο της ασθενούς. Με τη βοήθεια ενός ειδικού πλαισίου - «GPS» καθοδηγήθηκαν τα ηλεκτρόδια στα ακριβή σημεία του εγκεφάλου.

«Μόλις ενεργοποιήσαμε το ρεύμα στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου της Ντενίζ, παρατηρήσαμε άμεση βελτίωση στις κινήσεις του δεξιού της χεριού. Το ίδιο συνέβη και αντίστροφα. Ως παθιασμένη κλαρινετίστρια, της προτείναμε να φέρει το κλαρινέτο της στην αίθουσα, ώστε να δούμε αν η επέμβαση θα τη βοηθούσε να παίξει. Και πράγματι, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά», δήλωσε ο Άσκαν.

Η Ντενίζ Μπέικον είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον το 2014, κάτι που είχε επηρεάσει την ικανότητά της να περπατά, να κολυμπά, να χορεύει και να παίζει μουσική. Η πρωτοποριακή αυτή επέμβαση δείχνει πώς η «βαθιά εγκεφαλική διέγερση» μπορεί να βελτιώσει άμεσα την κινητικότητα και την ποιότητα ζωής ασθενών με Πάρκινσον.

