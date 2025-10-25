Πώς θα διεξαγόταν ένας πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας: Τα χτυπήματα στα λιμάνια που θα γυρίσουν μπούμερανγκ

Εάν οι ΗΠΑ εμπλακούν σε πόλεμο με την Κίνα, η πυραυλική τεχνολογία ενδέχεται να αποτελέσει τη σημαντικότερη δυναμική του αμερικανικού στρατού.

Μια σύγκρουση στον Ειρηνικό θα διεξαχθεί κυρίως από τις αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις, με την υποστήριξη μικρών αποσπασμάτων χερσαίων δυνάμεων, αναφέρει σε ανάλυσή του το defensenews.com.

Ωστόσο, παρόλο που ο αμερικανικός στρατός δεν θα εισβάλει στη Σαγκάη με χερσαία επίθεση, έχει σίγουρα τη δυνατότητα να χτυπήσει το κινεζικό έδαφος. Ο Στρατός των ΗΠΑ διαθέτει ένα οπλοστάσιο πυρομαχικών μακράς εμβέλειας σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων Precision Strike Missile μικρής εμβέλειας, του συστήματος Typhon Strategic Mid-Range Fires και του Dark Eagle Long-Range Hypersonic Weapon. Αυτοί οι πύραυλοι μπορούν να χτυπήσουν στόχους σε απόσταση 1.000 έως σχεδόν 3.000 χιλιομέτρων.

Στόχος τα κινέζικα λιμάνια

Πιθανός στόχος θα ήταν τα κινεζικά λιμάνια, τα οποία θα ήταν καθοριστικά για την υποστήριξη του κινεζικού στόλου, την οργάνωση μιας αμφίβιας εισβολής στην Ταϊβάν και τη διατήρηση των κινεζικών εξαγωγών και εισαγωγών.

Ωστόσο, η καταστροφή των κινεζικών λιμανιών ή η κατάληψη των κινεζικών οικονομικών εγκαταστάσεων είναι κακή ιδέα, προειδοποιεί ένας αξιωματικός της Εθνικής Φρουράς του Στρατού. Στην πραγματικότητα, «ο Στρατός πρέπει να διατηρήσει την κινεζική θαλάσσια ναυτιλιακή υποδομή κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ώστε να είναι χρησιμοποιήσιμη μετά τον πόλεμο», έγραψε ο λοχαγός Micah Neidorfler σε ένα πρόσφατο άρθρο για το Military Review.

Αυτό ακούγεται παράλογο. Η υποχρέωση του εχθρού να παραδοθεί μέσω της καταστροφής των στρατηγικών υποδομών του αποτελεί βασικό στοιχείο της αμερικανικής πολιτικής από την εποχή των βομβαρδιστικών B-17 της δεκαετίας του 1930. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να αποσυνδέσουν την οικονομία τους από την κινεζική, η Αμερική εξακολουθεί να εξαρτάται από την Κίνα για τα πάντα, από τα iPhone και τα σπάνια μέταλλα έως την παροχή εξαγωγικής αγοράς για τους Αμερικανούς αγρότες. Μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας, ιδίως η μεταποίηση, βασίζεται στην κινεζική βιομηχανία.

Ωστόσο, «η κοινή αμερικανική δογματική θεωρία προσδιορίζει συγκεκριμένα τα λιμάνια ως στόχους, και οι προβλέψεις για έναν πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θεωρούν τα κινεζικά λιμάνια ως πιθανούς στόχους για αμερικανικές επιθέσεις», σημείωσε ο Neidorfler. «Επομένως, σε οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η κινεζική θαλάσσια υποδομή θα εκτεθεί στην καταστροφή του πολέμου του 21ου αιώνα».

Πύρρεια νίκη

Αν η καταστροφή των κινεζικών λιμανιών παραλύσει την παγκόσμια ή την αμερικανική οικονομία, οποιαδήποτε νίκη θα μπορούσε να αποδειχθεί πύρρεια. Δεδομένου ότι η άνευ όρων παράδοση της Κίνας είναι απίθανη, θα υπάρξει αναπόφευκτα μια ειρηνευτική συμφωνία και η ανάγκη να αποκατασταθεί το μεταπολεμικό εμπόριο, υποστήριξε ο Neidorfler.

«Η πρόταση ότι ο στρατός πρέπει να διατηρήσει τις στρατηγικές υποδομές του εχθρού μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά η λογική είναι σωστή», έγραψε ο Neidorfler. «Η εγχώρια ευημερία των ΗΠΑ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία, τα οποία με τη σειρά τους είναι βαθιά συνυφασμένα με την Κίνα».

Η διέξοδος στο δίλημμα

Ωστόσο, ο Neidorfler βλέπει μια διέξοδο από αυτό το δίλημμα. Τα λιμάνια είναι πολύπλοκες οντότητες με πολυάριθμα — και ευάλωτα — στοιχεία για τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτίων, την αποθήκευση και τη μεταφορά εμπορευμάτων από και προς τον χώρο. Έτσι, τα λιμάνια είναι ευάλωτα σε διαταραχές σε πολλά σημεία, όπως γερανοί, προβλήτες, σιδηροδρομικοί σταθμοί και δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου. Είναι δυνατό να χτυπηθούν συγκεκριμένοι στόχοι που καθιστούν ένα λιμάνι προσωρινά μη λειτουργικό, χωρίς όμως να προκληθεί μακροπρόθεσμη ζημιά.

«Η εφαρμογή αυτής της τακτικής στα κινεζικά λιμάνια θα εκπληρώσει τον στρατηγικό στόχο της πρόληψης ή της υποβάθμισης της χρησιμότητάς τους σε καιρό πολέμου, ενώ θα παραμείνουν σχετικά εύκολα επισκευάσιμα μετά τη σύγκρουση, επιτρέποντας στην Κίνα να επιστρέψει γρήγορα στο θαλάσσιο εμπόριο», υποστήριξε ο Neidorfler.

Επιπλέον, επειδή «η καταστροφή υποσυνόλων δεν απειλεί τη μακροπρόθεσμη λειτουργικότητα των λιμανιών, αυτό μειώνει δραματικά τον κλιμακωτό χαρακτήρα της στόχευσής τους».

Ο ρόλος του Στρατού

Όλα αυτά συνδέονται με το ευρύτερο ζήτημα του ρόλου του Στρατού ως σημαντικού παράγοντα σε έναν πόλεμο στον Ειρηνικό.

Οι αναλύσεις του Defense Tank για έναν πιθανό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχουν αγνοήσει τις συνεισφορές του Στρατού ή έχουν επικεντρωθεί στις εξειδικευμένες ικανότητες της υπηρεσίας, σημείωσε ο Neidorfler. Αλλά στην πραγματικότητα, «κατά την τελευταία δεκαετία, ο Στρατός έχει επικεντρωθεί σε πέντε κύρια θέματα», έγραψε, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης και του ελέγχου της κοινής δύναμης, της διατήρησης της κοινής δύναμης και επίσης της προστασίας της μέσω της αεροπορικής άμυνας, των επίγειων πυρών μακράς εμβέλειας και των παραδοσιακών δυνάμεων ελιγμών.

Το αν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν πραγματικά σε κινεζικά λιμάνια είναι θέμα προς συζήτηση. Δεδομένου ότι η Κίνα διαθέτει το τρίτο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους που μπορούν να φτάσουν στην ηπειρωτική Αμερική, η απόφαση να εκτοξευθούν πύραυλοι σε κινεζικές πόλεις μπορεί να είναι περισσότερο πολιτική παρά στρατιωτική απόφαση.

Η εναλλακτική λύση

Ωστόσο, ο Neidorfler προτείνει μια εναλλακτική λύση: τη χρήση του Στρατού για την κατάληψη κινεζικών λιμανιών σε άλλες χώρες, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως διαπραγματευτικό χαρτί ή για να αποτραπεί η χρήση τους ως στρατιωτικές βάσεις και βάσεις πληροφοριών.

Οι επενδύσεις της Κίνας σε ξένα λιμάνια είναι τεράστιες: 129 έργα στα οποία κινεζικές εταιρείες κατέχουν μετοχές ή συμμετέχουν σε λιμενικές δραστηριότητες, σύμφωνα με εκτίμηση του 2024. Ο Neidorfler υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής δύναμης του Στρατού θα ήταν διαθέσιμο για μια τέτοια στρατηγική, καθώς μια σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας δεν θα απαιτούσε μεγάλο αριθμό μονάδων ελιγμών στον Ειρηνικό.

Ο Αμερικανικός Στρατός θα είχε στη διάθεσή του διάφορα μέσα για να καταλάβει τις κινεζικές υποδομές στο εξωτερικό, οι οποίες θα ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, ελαφρώς προστατευμένες, υποστήριξε. Αυτά περιλαμβάνουν ειδικές δυνάμεις επιχειρήσεων και, για μια πιο διπλωματική προσέγγιση, αξιωματικούς του Στρατού που ειδικεύονται σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων και αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς που ειδικεύονται σε θέματα διμερών σχέσεων, οι οποίοι θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τις χώρες υποδοχής.

Αλλά ακόμη και εδώ, υπάρχουν πολιτικές επιπλοκές, προειδοποίησε ο Neidorfler. Η κατάληψη κινεζικής περιουσίας «δημιουργεί ζητήματα κυριαρχίας για τις χώρες που φιλοξενούν κινεζικά λιμάνια, και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν να το επιδιώξουν μονομερώς», έγραψε ο Neidorfler.

Δεδομένου ότι πολλές χώρες — ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο — είναι απίθανο να καλωσορίσουν την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση, «θα ήταν πιο ρεαλιστικό να καταλάβουν τα περιουσιακά στοιχεία οι στρατοί τρίτων χωρών».

Σοβαρές επιφυλάξεις

Οι αμερικανοί εμπειρογνώμονες για την Κίνα έχουν επιφυλάξεις σχετικά με αυτές τις ιδέες. Η εξουσιοδότηση για επίθεση σε κινεζικά λιμάνια δεν είναι δεδομένη, δήλωσε ο Lonnie Henley, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής, στο Defense News.

«Ποιος ξέρει τι θα αποφασίσει κάποιος μελλοντικός πρόεδρος σε κάποιες ακαθόριστες παγκόσμιες συνθήκες», είπε ο Henley.

Όσον αφορά τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς του Στρατού, «χρειάζεται ένα μέρος για να εκτοξεύσεις αυτά τα όπλα, και πρέπει να μεταφέρεις τις δυνάμεις εκεί, να τις συντηρήσεις και να τις υπερασπιστείς από αντεπιθέσεις», δήλωσε ο Henley, πρώην υποστράτηγος του Στρατού με μακρά εμπειρία ως εμπειρογνώμονας πληροφοριών για την Ανατολική Ασία.

Επιπλέον, η Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτουν ήδη άφθονους πυραύλους. «Περισσότερα όπλα στο στόχο είναι πάντα καλό, αλλά πόσα περισσότερα μπορεί να παρέχει ο Στρατός, σε σύγκριση με μια ντουζίνα επιπλέον αποστολές B-52;», αναρωτήθηκε ο Henley.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα μπορούσαν πιθανώς να διακόψουν το μεγαλύτερο μέρος του κινεζικού θαλάσσιου εμπορίου. «Ποιο είναι λοιπόν το πρόσθετο όφελος από την κατάληψη λιμανιών σε τρίτες χώρες;», είπε ο Χένλεϊ. «Δεν βλέπω κανένα».

