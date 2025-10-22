ΗΠΑ: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειοψηφία των Αμερικανών - Δημοσκόπηση

Διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης στην Times Square της Νέας Υόρκης, στις 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι περισσότεροι Αμερικανοί - συμπεριλαμβανομένου του 80% των Δημοκρατικών και του 41% των Ρεπουμπλικάνων - πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης, ένα σημάδι ότι η αντίθεση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το θέμα δεν συνάδει με την κοινή γνώμη, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.

Η δημοσκόπηση, η οποία διήρκεσε έξι ημέρες και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (20/10), έδειξε ότι το 59% των ερωτηθέντων υποστήριζε την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τις ΗΠΑ, ενώ το 33% ήταν αντίθετο και το υπόλοιπο δεν ήταν σίγουρο ή δεν απάντησε στην ερώτηση.

Περίπου οι μισοί Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ - 53% - ήταν αντίθετοι, ενώ το 41% των Ρεπουμπλικάνων δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τις ΗΠΑ.

Ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών - συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων των ΗΠΑ, Βρετανίας, Καναδά, Γαλλίας και Αυστραλίας - έχουν αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας την καταδίκη του Ισραήλ, η ίδρυση του οποίου το 1948 οδήγησε στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων και σε δεκαετίες συγκρούσεων.

60% θεωρεί «υπερβολικές» τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα

Τα ισραηλινά πλήγματα έχουν ισοπεδώσει τεράστιες εκτάσεις παλαιστινιακών συνοικιών στη Γάζα μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Περίπου το 60% των ερωτηθέντων στην έρευνα δήλωσαν ότι η αντίδραση του Ισραήλ στη Γάζα ήταν υπερβολική, σε σύγκριση με το 32% που διαφώνησε.

Έτοιμοι να αναγνωρίσουν τις προσπάθειες Τραμπ, εάν στεφθούν με επιτυχία

Ο Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, έχει υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό το Ισραήλ στον πόλεμο και αυτό το μήνα μεσολάβησε για την επίτευξη εκεχειρίας, αυξάνοντας τις ελπίδες ότι η διαρκής ειρήνη μπορεί να είναι εφικτή.

Η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos έδειξε ότι το αμερικανικό κοινό είναι έτοιμο να αναγνωρίσει την αξία του Τραμπ, αν το σχέδιό του πετύχει. Περίπου το 51% των ερωτηθέντων συμφώνησε με τη δήλωση ότι ο Τραμπ «αξίζει σημαντική αναγνώριση» αν οι ειρηνευτικές προσπάθειες στεφθούν με επιτυχία, σε σύγκριση με το 42% που διαφώνησε.

Ενώ μόνο ένας στους 20 Δημοκρατικούς εγκρίνει τη συνολική απόδοση του Τραμπ ως προέδρου, ένας στους τέσσερις δήλωσε ότι θα πρέπει να λάβει σημαντική αναγνώριση εάν η ειρήνη διατηρηθεί.

Η επιτυχία σε αυτό το μέτωπο φαίνεται μακριά από βέβαιη. Μια έκρηξη βίας το Σαββατοκύριακο απείλησε να ανατρέψει την εκεχειρία που είχε διαρκέσει μια εβδομάδα και οι Αμερικανοί διπλωμάτες ενέτειναν την πίεση προς το Ισραήλ και τη Χαμάς για να επαναφέρουν το σχέδιο του Τραμπ σε τροχιά.

Βασικά ζητήματα όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, η περαιτέρω απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων και η μελλοντική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα παραμένουν άλυτα.

Η δημοτικότητα του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική φαίνεται να σημειώνει μικρή άνοδο, φτάνοντας το 38% στην τελευταία δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, σε σύγκριση με το 33% σε δημοσκόπηση που διεξήχθη νωρίτερα αυτό το μήνα, λίγο πριν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η τελευταία δημοσκόπηση ήταν η υψηλότερη για τον Τραμπ από τον Ιούλιο.

Η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos διεξήχθη διαδικτυακά και συγκέντρωσε απαντήσεις από 4.385 άτομα σε ολόκληρη τη χώρα. Το περιθώριο σφάλματος ήταν 2 ποσοστιαίες μονάδες.

*Με πληροφορίες από Reuters

