Λονδίνο: Πρόστιμο 150 λιρών σε γυναίκα επειδή έριξε τον καφέ της σε φρεάτιο

Μια γυναίκα από το δυτικό Λονδίνο δήλωσε ότι «σοκαρίστηκε» όταν της επιβλήθηκε πρόστιμο 150 λιρών (172 ευρώ) επειδή έριξε τα υπολείμματα του καφέ της σε ένα φρεάτιο ενώ περίμενε το λεωφορείο.

Η Burcu Yesilyurt είπε ότι πίστευε ότι έκανε το σωστό αδειάζοντας το επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι της πριν επιβιβαστεί στο λεωφορείο για να πάει στη δουλειά της. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, την προσέγγισαν τρεις αστυνομικοί κοντά στο σταθμό του Ρίτσμοντ και της επέβαλαν πρόστιμο.

«Παρατήρησα ότι το λεωφορείο μου πλησίαζε, οπότε απλώς έριξα ό,τι απέμεινε στο φρεάτιο», είπε η Yesilyurt στο BBC. «Δεν ήταν πολύ – μόνο μια μικρή ποσότητα. Μόλις γύρισα, τρεις άνδρες, αστυνομικοί, με κυνήγησαν και με σταμάτησαν αμέσως. Δεν είχα ιδέα ότι το να ρίχνεις υγρά σε έναν υπόνομο ήταν παράνομο. Ήταν αρκετά σοκαριστικό».

Οι αστυνομικοί της είπαν ότι παραβίασε το άρθρο 33 του Νόμου για την Προστασία του Περιβάλλοντος του 1990, το οποίο καθιστά παράνομη την απόρριψη αποβλήτων με τρόπο που μπορεί να μολύνει το έδαφος ή το νερό. Το δημοτικό συμβούλιο του Ρίτσμοντ δήλωσε ότι οι αστυνομικοί «ενήργησαν επαγγελματικά και αντικειμενικά» και ότι το πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με την πολιτική του συμβουλίου.

Η Yesilyurt είπε ότι ρώτησε τους αστυνομικούς αν υπήρχαν πινακίδες που να προειδοποιούν το κοινό για τον νόμο, αλλά δεν έλαβε απάντηση. «Ρώτησα αν υπήρχαν πινακίδες ή κάτι που να λέει ότι δεν επιτρέπεται να ρίχνεις καφέ στα φρεάτια», είπε. «Δεν μου απάντησαν». Περιέγραψε τη συνάντηση ως «αρκετά εκφοβιστική» και είπε ότι ένιωσε «ταραγμένη» μετά. «Μου είπαν ότι έκανα κάτι παράνομο».

Όταν ρώτησε τι έπρεπε να κάνει με τον υπόλοιπο καφέ, η Yesilyurt είπε ότι της είπαν να τον ρίξει σε έναν κοντινό κάδο απορριμμάτων. «Μου φαίνεται αρκετά άδικο», είπε. «Νομίζω ότι το πρόστιμο είναι υπερβολικό. Δεν είναι αναλογικό».

Το πρόστιμο των 150 λιρών μπορεί να μειωθεί σε 100 λίρες αν πληρωθεί εντός 14 ημερών. Η Yesilyurt υπέβαλε επίσημη καταγγελία στο δημοτικό συμβούλιο και ζήτησε να τοποθετηθούν πιο σαφείς πινακίδες κοντά στους κάδους απορριμμάτων και τις στάσεις λεωφορείων για να προειδοποιούν τους κατοίκους σχετικά με τους νόμους.