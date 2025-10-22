Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Ανόβερο - Αρκετοί τραυματίες

Aστυνομικός στο σημείο στο οποίο η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού στην οδό Vahrenwalder Straße στο Ανόβερο το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Hannoversche Allgemeine, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, δύο ομάδες ατόμων διαπληκτίστηκαν γύρω στις 6:25 μ.μ. (τοπική ώρα), όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία του Ανόβερου. Η φύση της διαμάχης είναι προς το παρόν ασαφής.

Σύμφωνα με αναφορές, αρκετοί τραυματίστηκαν, η έκταση των οποίων παραμένει ασαφής προς το παρόν.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί έχουν ήδη συλλάβει έναν ύποπτο δράστη στην περιοχή, δήλωσε μια εκπρόσωπος.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών βρίσκεται επίσης στο σημείο για την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων.

Οι γραμμές 1 και 2 του τραμ διακόπτονται στην οδό Vahrenwalder Straße.