Μiss USA: Διαγωνιζόμενη με αλωπεκία πέταξε την περούκα και έγραψε ιστορία - Η viral στιγμή

Miss USA: Διαγωνιζόμενη με αλωπεκία πέταξε την περούκα της σε μια δήλωση θάρρους και έγινε viral

Newsbomb

Μiss USA: Διαγωνιζόμενη με αλωπεκία πέταξε την περούκα και έγραψε ιστορία - Η viral στιγμή
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Mary Sickler η σημερινή Miss Nevada, αγκαλιάζει όλες τις πτυχές της ομορφιάς της, καθώς διεκδικεί το στέμμα της Miss USA, ενώ στέλνει μήνυμα θάρρους και δύναμης. Η διαγωνιζόμενη - η οποία πάσχει από καθολική αλωπεκία- εξέπληξε το πλήθος όταν πέταξε την περούκα της κατά τη διάρκεια των προκριματικών των καλλιστείων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο Ρίνο της Νεβάδα.

Η Sickler φορούσε ένα κάλυμμα κεφαλής με κοσμήματα και περπάτησε δίπλα στη Mona Lesa Brackett (Miss New Hampshire) η οποία διαγωνίστηκε με χιτζάμπ. Η Μιss Nevada συνδύασε το ασημένιο κάλυμμα κεφαλής με κοσμήματα με ένα ασορτί λαμπερό ασημένιο φόρεμα που είχε περίτεχνες χάντρες και μια ουρά. Η νικήτρια θα αναδειχθεί μετά τον τελικό γύρο του διαγωνισμού Μiss USA που θα διεξαχθεί αύριο (24/10).

Η 22χρονη Sickler διαγνώστηκε με αλωπεκία στις αρχές Δεκεμβρίου 2024, όταν άρχισε να χάνει τα μαλλιά της. Οι γιατροί της αρχικά υπέθεσαν ότι εμφάνιζε συμπτώματα γυροειδούς αλωπεκίας, αλλά εξελίχθηκε σε καθολική αλωπεκία. «Θυμάμαι να γυρίζω σπίτι και να κοιτάζομαι στον καθρέφτη, δεν είχα νιώσει ποτέ πιο άσχημη», είπε στο PEOPLE τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Τα μαλλιά μου ήταν όλα σε σημεία, οι βλεφαρίδες μου είχαν εξαφανιστεί εντελώς, δεν είχα φρύδια και ειλικρινά δεν μπορούσα πια να αναγνωρίσω τον εαυτό μου». Η Sickler είπε ότι ένιωθε ότι ολόκληρο το είναι της είχε αφαιρεθεί από την αλωπεκία. Συμμετέχει σε διαγωνισμούς ομορφιάς από την ηλικία των 10 ετών και η καριέρα της στο μόντελινγκ απογειωνόταν δραματικά πριν από τη διάγνωση. Η τελευταία της φωτογράφιση ήταν για μια καμπάνια του Louis Vuitton.

Αντί να αποκαλύψει την κατάστασή της στον εργοδότη και στους κύκλους των φίλων της, η Sickler αποσύρθηκε από το μόντελινγκ χωρίς πολλές εξηγήσεις, πιστεύοντας ότι η απουσία των μαλλιών της σίγουρα θα οδηγούσε στην απώλεια του συμβολαίου της.

«Εκείνη την εποχή, σκέφτηκα, "Λοιπόν, πώς γίνεται ένα μοντέλο να μην έχει μαλλιά; Πώς μπορεί κάποιος να τη βλέπει όμορφη χωρίς αυτά;"», λέει η Sickler. Με μηδενική επαγγελματική δραστηριότητα για αρκετούς μήνες, το συμβόλαιό της πράγματι ανακλήθηκε. Κράτησε την αλωπεκία της μυστική και από τον στενό κύκλο της, που αποτελούνταν από πολλούς συγγενείς και φίλους.

Ωστόσο, ακόμη και αφού έχασε την αυτοπεποίθησή της και την καριέρα της στο μόντελινγκ, αποφάσισε ότι ήταν έτοιμη να μπει ξανά στον κόσμο των καλλιστείων, παρόλο που ο μάνατζέρ της την παρότρυνε να περιμένει πριν συμμετάσχει ξανά σε έναν διαγωνισμό. Τερμάτισε πρώτη επιλαχούσα στα καλλιστεία Μiss Texas τον Μάιο του 2025, αλλά επειδή η διοργάνωση επιτρέπει στις διαγωνιζόμενες να διαγωνίζονται σε δύο πολιτειακούς διαγωνισμούς ετησίως, η Sickler αποφάσισε να συμμετάσχει στα καλλιστεία Miss Nevada.

Παρά την ορμή και τη θέλησή της να προκριθεί στα εθνικά καλλιστεία, δεν ήταν ακόμα έτοιμη να μιλήσει για την αλωπεκία της, αλλά ο δισταγμός της δεν βασιζόταν σε φόβο. «Ήξερα ότι αν μιλούσα γι' αυτό στην αίθουσα συνεντεύξεων, θα έκλαιγα, και αυτό δεν ήταν το μήνυμα που ήθελα να στείλω», είπε στο PEOPLE. «Ήθελα να στείλω μήνυμα ότι ήμουν δυνατή, οπότε αποφάσισα να μην το πω σε κανέναν».

Κατέληξε να κερδίσει τα καλλιστεία Miss Nevada, γεγονός που της έδωσε το δικαίωμα να εκπροσωπήσει την πολιτεία στο φετινό διαγωνισμό ομορφιάς Miss Usa. Περίπου ένα μήνα πριν από τα εθνικά καλλιστεία, αποφάσισε να αποκαλύψει την αλωπεκία της στον κόσμο με μια σειρά από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επίδειξη αυτοπεποίθησης και θάρρους της έδωσε έκτοτε μια νέα αίσθηση σκοπού: είναι πλέον η πρώτη γυναίκα με δημόσια διάγνωση αλωπεκίας που συμμετείχε στον διαγωνισμό ομορφιάς. «Έχασα όλα τα μαλλιά μου και σίγουρα δεν πίστευα ότι θα περπατούσα στη σκηνή του διαγωνισμού χωρίς μαλλιά, αλλά τα έχω», είπε το μοντέλο. «Μου πήρε πολύ χρόνο για να μπορέσω επιτέλους να δω τον εαυτό μου όμορφο και νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα. Νομίζω ότι αν βλέπεις τον εαυτό σου όμορφο, τότε θα το κάνουν και οι άλλοι άνθρωποι»

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:15ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία του Κολομβιανού που εξαπάτησε 200.000 ανθρώπους: Από ένας απλός απατεώνας έγινε στόχος του FBI

16:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ράλι» στις τιμές πετρελαίου μετά τις κυρώσεις Τραμπ: Άνοδος 5% στις τιμές

16:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στην Ελλάδα ο Μπενίτεθ

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Ξεσπά ο πατέρας της 16χρονης Ζωής - «Το μόνο που έχω είναι η φωτογραφία της στα χέρια μου»

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Συνάντηση με την πρόεδρο των Ελλήνων εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού

16:00LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Το ξέσπασμα, τα σενάρια αντικατάστασης και η αλήθεια

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 62χρονος επειδή έκοψε ένα κλωνάρι δενδρολίβανο από νοσοκομείο

15:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Πάνω από 3.000 Έλληνες στο Ρότερνταμ, οι οδηγίες της ΠΑΕ

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλεσμένη σε γάμο σοκαρίστηκε όταν οι νεόνυμφοι της ζήτησαν να πληρώσει το φαγητό της στη δεξίωση

15:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Οριστικό! Σέντρα σήμερα στις 22:00 - Επίσημες ανακοινώσεις

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Βίντεο ντοκουμέντο - Η 16χρονη Ζωή λίγα λεπτά πριν μπει στο μοιραίο μπαρ

15:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση 4,5% σημείωσε το 2024 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην χώρα

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην εθνική οδό Θερμοπυλών - Ιτέας: Έσκασε το λάστιχο και το αυτοκίνητο έφερε τούμπες

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 1000 σορούς στρατιωτών παρέδωσε η Μόσχα στο Κίεβο

15:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Παραμένει στον «αέρα» - Δεν ξεκινά στις 17:30 - Τελική απόφαση η UEFA

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Τυχεροπούλου για «Φραπέ»: «Ο Μπαμπασίδης τον έστελνε σε εμένα για να με πιέσει και να πληρωθεί»

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κολόνα και αγροτικό «προσγειώθηκε» σε αυλή

15:09LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Σου αξίζει κάποιος να δείχνει την αγάπη του σε κάθε ευκαιρία - Από μ***κες χορτάσαμε»

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Ούρος Νίκολιτς: Ποια είναι η συμμορία «Vračarci» που ήταν μέλος ο διαιτητής της Euroleague

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του πριν την κηδεία - Η επιθυμία της οικογένειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Βίντεο ντοκουμέντο - Η 16χρονη Ζωή λίγα λεπτά πριν μπει στο μοιραίο μπαρ

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Ξεσπά ο πατέρας της 16χρονης Ζωής - «Το μόνο που έχω είναι η φωτογραφία της στα χέρια μου»

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Τυχεροπούλου για «Φραπέ»: «Ο Μπαμπασίδης τον έστελνε σε εμένα για να με πιέσει και να πληρωθεί»

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»: Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλεσμένη σε γάμο σοκαρίστηκε όταν οι νεόνυμφοι της ζήτησαν να πληρώσει το φαγητό της στη δεξίωση

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

12:37ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Εντυπωσιακά βίντεο από την δοκιμαστική στρατιωτική παρέλαση - Δείτε και φωτογραφίες

06:40LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η ανατροπή με το «Voice», το «My style rocks» και το «Survivor»

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το modus operandi του κυκλώματος, πώς δρούσαν οι 37 συλληφθέντες – Έπαιρναν επιδοτήσεις ακόμη και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, φυσικοθεραπευτές

16:00LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Το ξέσπασμα, τα σενάρια αντικατάστασης και η αλήθεια

14:43ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη εις βάρος των 37 συλληφθέντων για εγκληματική οργάνωση και απάτη

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Φίλη της Ζωής έκλαιγε έξω από το κλαμπ - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης και τα μηνύματα παρηγοριάς στην οικογένεια

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Βόλο: Άνδρας προσπάθησε να αρπάξει δύο 12χρονα παιδιά

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 62χρονος επειδή έκοψε ένα κλωνάρι δενδρολίβανο από νοσοκομείο

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια ότι διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο - «Φταίει το άγχος του διαζυγίου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ