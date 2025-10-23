Μiss USA: Διαγωνιζόμενη με αλωπεκία πέταξε την περούκα και έγραψε ιστορία - Η viral στιγμή

Η Mary Sickler η σημερινή Miss Nevada, αγκαλιάζει όλες τις πτυχές της ομορφιάς της, καθώς διεκδικεί το στέμμα της Miss USA, ενώ στέλνει μήνυμα θάρρους και δύναμης. Η διαγωνιζόμενη - η οποία πάσχει από καθολική αλωπεκία- εξέπληξε το πλήθος όταν πέταξε την περούκα της κατά τη διάρκεια των προκριματικών των καλλιστείων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο Ρίνο της Νεβάδα.

Η Sickler φορούσε ένα κάλυμμα κεφαλής με κοσμήματα και περπάτησε δίπλα στη Mona Lesa Brackett (Miss New Hampshire) η οποία διαγωνίστηκε με χιτζάμπ. Η Μιss Nevada συνδύασε το ασημένιο κάλυμμα κεφαλής με κοσμήματα με ένα ασορτί λαμπερό ασημένιο φόρεμα που είχε περίτεχνες χάντρες και μια ουρά. Η νικήτρια θα αναδειχθεί μετά τον τελικό γύρο του διαγωνισμού Μiss USA που θα διεξαχθεί αύριο (24/10).

Η 22χρονη Sickler διαγνώστηκε με αλωπεκία στις αρχές Δεκεμβρίου 2024, όταν άρχισε να χάνει τα μαλλιά της. Οι γιατροί της αρχικά υπέθεσαν ότι εμφάνιζε συμπτώματα γυροειδούς αλωπεκίας, αλλά εξελίχθηκε σε καθολική αλωπεκία. «Θυμάμαι να γυρίζω σπίτι και να κοιτάζομαι στον καθρέφτη, δεν είχα νιώσει ποτέ πιο άσχημη», είπε στο PEOPLE τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Τα μαλλιά μου ήταν όλα σε σημεία, οι βλεφαρίδες μου είχαν εξαφανιστεί εντελώς, δεν είχα φρύδια και ειλικρινά δεν μπορούσα πια να αναγνωρίσω τον εαυτό μου». Η Sickler είπε ότι ένιωθε ότι ολόκληρο το είναι της είχε αφαιρεθεί από την αλωπεκία. Συμμετέχει σε διαγωνισμούς ομορφιάς από την ηλικία των 10 ετών και η καριέρα της στο μόντελινγκ απογειωνόταν δραματικά πριν από τη διάγνωση. Η τελευταία της φωτογράφιση ήταν για μια καμπάνια του Louis Vuitton.

Αντί να αποκαλύψει την κατάστασή της στον εργοδότη και στους κύκλους των φίλων της, η Sickler αποσύρθηκε από το μόντελινγκ χωρίς πολλές εξηγήσεις, πιστεύοντας ότι η απουσία των μαλλιών της σίγουρα θα οδηγούσε στην απώλεια του συμβολαίου της.

«Εκείνη την εποχή, σκέφτηκα, "Λοιπόν, πώς γίνεται ένα μοντέλο να μην έχει μαλλιά; Πώς μπορεί κάποιος να τη βλέπει όμορφη χωρίς αυτά;"», λέει η Sickler. Με μηδενική επαγγελματική δραστηριότητα για αρκετούς μήνες, το συμβόλαιό της πράγματι ανακλήθηκε. Κράτησε την αλωπεκία της μυστική και από τον στενό κύκλο της, που αποτελούνταν από πολλούς συγγενείς και φίλους.

Ωστόσο, ακόμη και αφού έχασε την αυτοπεποίθησή της και την καριέρα της στο μόντελινγκ, αποφάσισε ότι ήταν έτοιμη να μπει ξανά στον κόσμο των καλλιστείων, παρόλο που ο μάνατζέρ της την παρότρυνε να περιμένει πριν συμμετάσχει ξανά σε έναν διαγωνισμό. Τερμάτισε πρώτη επιλαχούσα στα καλλιστεία Μiss Texas τον Μάιο του 2025, αλλά επειδή η διοργάνωση επιτρέπει στις διαγωνιζόμενες να διαγωνίζονται σε δύο πολιτειακούς διαγωνισμούς ετησίως, η Sickler αποφάσισε να συμμετάσχει στα καλλιστεία Miss Nevada.

Παρά την ορμή και τη θέλησή της να προκριθεί στα εθνικά καλλιστεία, δεν ήταν ακόμα έτοιμη να μιλήσει για την αλωπεκία της, αλλά ο δισταγμός της δεν βασιζόταν σε φόβο. «Ήξερα ότι αν μιλούσα γι' αυτό στην αίθουσα συνεντεύξεων, θα έκλαιγα, και αυτό δεν ήταν το μήνυμα που ήθελα να στείλω», είπε στο PEOPLE. «Ήθελα να στείλω μήνυμα ότι ήμουν δυνατή, οπότε αποφάσισα να μην το πω σε κανέναν».

Κατέληξε να κερδίσει τα καλλιστεία Miss Nevada, γεγονός που της έδωσε το δικαίωμα να εκπροσωπήσει την πολιτεία στο φετινό διαγωνισμό ομορφιάς Miss Usa. Περίπου ένα μήνα πριν από τα εθνικά καλλιστεία, αποφάσισε να αποκαλύψει την αλωπεκία της στον κόσμο με μια σειρά από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επίδειξη αυτοπεποίθησης και θάρρους της έδωσε έκτοτε μια νέα αίσθηση σκοπού: είναι πλέον η πρώτη γυναίκα με δημόσια διάγνωση αλωπεκίας που συμμετείχε στον διαγωνισμό ομορφιάς. «Έχασα όλα τα μαλλιά μου και σίγουρα δεν πίστευα ότι θα περπατούσα στη σκηνή του διαγωνισμού χωρίς μαλλιά, αλλά τα έχω», είπε το μοντέλο. «Μου πήρε πολύ χρόνο για να μπορέσω επιτέλους να δω τον εαυτό μου όμορφο και νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα. Νομίζω ότι αν βλέπεις τον εαυτό σου όμορφο, τότε θα το κάνουν και οι άλλοι άνθρωποι»