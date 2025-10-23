Αλλαγές στα διόδια της Ευρώπης: Ποια οχήματα θα κυκλοφορούν δωρεάν έως το 2031

Έως τις 30 Ιουνίου 2031, τα ηλεκτρικά φορτηγά μηδενικών εκπομπών θα κυκλοφορούν χωρίς να καταβάλλουν διόδια στους αυτοκινητόδρομους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με νέα απόφαση των Βρυξελλών.

Η παράταση του μέτρου, που αρχικά είχε οριστεί να λήξει τον Δεκέμβριο του 2025, εντάσσεται στη στρατηγική της Ε.Ε. για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης στις οδικές μεταφορές. Στόχος είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επενδύσει σε ηλεκτρικούς στόλους οχημάτων, μειώνοντας παράλληλα τα λειτουργικά τους έξοδα.

